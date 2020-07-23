Üreticinin emeği doğrudan tüketiciyle buluşuyor

Başta Kadıköylüler olmak üzere tüm İstanbullulara ilk elden doğal ürünler sunan Üretici Kooperatifi Pazarı’na ilgi yoğun...

HABER: Görkem DURUSOY/ Simge KANSU

Kadıköy Salı Pazarı’nda açılan “Üretici Kooperatifi Pazarı”, üretici ve tüketiciyi dolaysız, aracısız buluşturmaya devam ediyor. Küçük üreticilerin ürünlerini satabildiği bu kooperatif pazarı, insanların toprağı işleyebilmesi ve emeklerinin karşılığını alabilmesi noktasında umut ışığı oluyor. Özellikle topraksız tarımın geliştirilmesi ve şehir hayatının içinde üretimi ön planda tutmayı hedefleyen bu proje, tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Üretici Kooperatifi Pazarı’nın açılışında yaptığı konuşmada “Burada, İstanbul’un muhtelif köylerinden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Bizim amacımız toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek.” demişti. Biz de ilginin giderek arttığı pazarı sizler için gezdik, üretici ve tüketicilerle konuşarak görüşlerini aldık.

“DAHA ÇOK YAYILACAK”

Nazmiye Dilemek: Üretici açısından çok güzel bir düşünce olmuş. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aynı zamanda köylülere fide yardımında da bulunuyor. Öncesinde kazandığımız paranın büyük bir kısmını aracıya veriyorduk. Şimdi kendi ürünümüzü getirip satma şansına sahibiz. Biz toptancıya 1,50 TL’ye satıyorduk ve hiç kazancımız olmuyordu. Şimdi iki katını kazanıyoruz. İnsanların ilgisi çok iyi, aldığımız tepkiler olumlu yönde. İleride organik pazarların daha çok yayılacağını düşünüyorum.

“UYGUN FİYATA SATIYORUZ”

Kemal Dağtepe: Tüm ürünler kendi üretimimiz olduğu için biraz daha uygun fiyata satıyoruz. Hem çiftçi tarlasından aldığı mahsulden zarar etmiyor, hem de halk sebze ve meyvesini uyguna alma imkânı buluyor. İnsanların ilgisi ilk başlarda azdı ancak son zamanlarda artmaya başladı. İleriki haftalarda yoğunluğun daha çok artacağını söyleyebilirim.

“SAĞLIKLI BESLENME ARTACAK”

Murat Yıldırımoğlu: Benim kendi tavuklarım, arılarım ve hayvanlarım var. Tüm ürünlerimi katkısız doğal ortamda yetiştiriyorum. Toptancı, ürünü gelip sizden aldığı zaman daha aşağı bir fiyat veriyor. Ürünü yetiştirirken harcadığım masraf ile kazandığım para birbirine denk değildi. İnsanlar gerçekten organik bir lezzet buldukları zaman o ürünün peşinden gidiyor. Geçen hafta benden ürün alan müşteriler bu hafta daha çok ilgi gösteriyorlar. Bu tür faaliyetlerin devam etmesi, insanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarında bir fark yaratacaktır.

“AMACIMIZ ÜRETİCİYE DESTEK OLMAK”

Ece Nigiz (Kadınlar Kooperatifi Tezgâhı): Biz burada Somalı emekçi kadınların ürünlerini satıyoruz. Tek amacımız üreticiye destek olmaktır. Sirke, tarhana, erişte, zeytinyağı ve reçel gibi el yapımı ürünleri insanların beğenisine sunuyoruz. Organik Pazar, üretici için çok kârlı bir girişim oldu. 2006 yılında atalık tohumların yasaklanmasıyla çiftçiler kâr edememeye başladı. Hem kiraların düşük olması hem de tohum desteği yapılması çiftçiyi bir nebze olsun kalkındıracaktır. Zaten insanlar ürünün lezzetini aldıktan sonra başka yerlere gitmiyor.

TÜKETİCİLER NE DİYOR?

Oktay Yücer: Faydalı bir girişim olmuş çünkü İstanbul’a çok farklı kaynaklardan ürünler gelebiliyor. Bu sebepten ürünü direkt üreticiden almanın gıda güvenliği açısından daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Üreticiyle birebir temas kurma şansımız olduğu için ürünle ilgili aklımıza takılan her şeyi daha rahatlıkla sorabiliyorum. Fiyatları doğrudan etkilemese bile aradaki komisyonun çiftçiye gitmesi beni mutlu ediyor. Çünkü çiftçilerin yeterli destek alabildiğini düşünmüyorum. Ayrıca kalitenin ve tazeliğin bu şekilde devam ediyor olması tüm tüketiciler için büyük şans.

Gülsüm Yanıkyürekli: Çok güzel ürünler var umarım bu tür pazarların devamlılığı olur. Organik malzemeleri tezgâhta görmek beni çok mutlu ediyor. Fiyatlar normal duruyor çünkü uzaktan ürün getiren var, yakından getiren var. Bu sebepten fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Sonuç olarak 5 TL’nin altında ürün almak günümüz şartlarında zor.