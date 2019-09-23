Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı yeniden

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşası duran “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı”nın yapım çalışmalarının yeniden başlattı. Yapılan hiçbir yatırımın tek kişilik bir sahibi olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Biz bugün bir hizmete katkı sunuyorsak, tek sahibi İstanbul halkıdır” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 1 yıldır inşası duran “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı”nın yapım çalışmalarını yeniden başlattı. Çalışmaların yeniden başlaması için düzenlenen törende İmamoğlu’na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir ve Murat Kalkanlı ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin eşlik etti. Açılış öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, “Metro yapımına yaklaşık 30 yıldır katkı sunan, taş üstüne taş koymaya çalışan, yeni kilometreler katmaya çalışan belediye başkanları ve teknik insanlar oldu. Bu süreç devam ediyor. Hızı konusunda elbette eleştirilerimiz var. Daha planlı, nitelikli ve hızlı olmalıydık. Yapılan her işe ve emeğe de elbette ki teşekkür ediyoruz. İstanbul’da şu anda yaklaşık olarak 154 kilometre aktif metro hattı var. Bunun 79 kilometresi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Marmaray şeklinde İstanbul’umuza hizmet veriyor. 16 milyonluk bir kentte 154 kilometre aslında düşük bir rakam. Çok daha yukarılarda olmalıydı. Raylı sistemin İstanbul’daki toplu taşımadaki oranı yüzde 18 dolayında. İşin çok daha başındayız” dedi.

“İSTANBUL’UN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMELİYİZ”

“Bir şehirde plansız bir imar ve nüfus gelişimi varsa, yapılacak metro yatırımları o kente yeterli gelmeyecektir” saptamasında bulunan İmamoğlu, “Biz, olaya bütüncül bakıyoruz. Metro yatırımlarını yaparken, İstanbul’un nereye gittiğini de mutlaka ve mutlaka bilmeliyiz. Bu kentin tüm tasarımı belli olmak zorundadır. Kendimize 2050 yılını bir hedef olarak koyduk. Çok uzak gibi düşünülse de aslında çok yakın. Geleceğin planlanması noktasında çok planlı ve titiz davrandığımızı İstanbul’un bilmesini istiyoruz. Bunu yaparken, İstanbul’un tüm paydaşlarını sürecin içine katacağız” şeklinde konuştu.

“TEK SAHİBİ İSTANBUL HALKIDIR”

30 yıllık metro çalışmalarında on binlerce insanın emeği olduğunu sözlerine ekleyen İmamoğlu, “Marmaray’ın 90’lı yıllarda nasıl başladığını, nasıl çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Örneğin rahmetli Ecevit döneminde başlatılıp, Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan döneminde bitirilen bir projeden bahsediyoruz. Bu ülkede ve bu şehirde, yapılan hiçbir yatırımın tek kişilik bir sahibi asla olmaz, olmayacak. Biz bugün bir hizmete katkı sunuyorsak, tek sahibi İstanbul halkıdır.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, konuşmanın ardından beraberindeki heyeti yanına davet ederek yarım kalan metro çalışmasını başlatan butona bastı.

GÜNDE 350 BİN YOLCU TAŞINACAK

Günde 350 bin yolcunun seyahat edeceği hat açıldığında Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 20 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 31 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.