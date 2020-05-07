TEV, sağlık çalışanlarının çocuklarına umut olacak

Türk Eğitim Vakfı (TEV), salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs tahsis etmek için yeni bir kampanya başlattı

53 yıldır maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türkiye’nin en köklü vakıflarından TEV, bu salgında da harekete geçti ve mücadelenin en ön saflarında mücadele eden, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına özel yeni bir fonu hayata geçirdi.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, vakfın her dönem olduğu gibi bu dönemde de üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalıştığının altını çizerek şunları söyledi: “Bugünlerde salgını durdurmak ve toplum sağlığını korumak için birçok kurum ve kuruluş etkin bir şekilde mücadele veriyor. Hepimizi zorlayan bu günleri, sağlığımız ve hayatımızın sekteye uğramadan devam etmesi için çalışanlar sayesinde evlerimizde güvenle geçirebiliyoruz. Salgın dönemini birbirimize destek olarak ve moralimizi yüksek tutarak geride bırakacağımıza inanıyoruz. Ancak salgın sonrası hayat normale dönerken, uzun vadede ihtiyaçların devam edeceğini ön görüyoruz. Bu farkındalıkla da bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için hızlıca harekete geçtik ve ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu hayata geçirdik. Misyonumuz gereği, bize miras bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara eğitim hayatları boyunca destek olma hedefi ile yola çıktık.”

KAMPANYA GENİŞLETİLEBİLİR

TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu ile eğitim hayatları boyunca bu burstan yararlanacak çocukların ilk yıl için tek şartının eğitime devam zorunluluğu olduğunun altını çizen Günay, bu fonu salgın süresince çalışmak zorunda olan ve hayatını kaybedenlerin çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Salgın süresince TEV, başlatılan yardım kampanyası dışında Ankara’daki Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun kapılarını da sağlık çalışanlarına açtı. “TEV olarak koronavirüsün dünya ve ülkemizdeki yayılım haberlerini dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Bağışçılarımızın, bursiyerlerimizin, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz” diyen Günay, “En önemli gücünü eğitimli bir gençlik ve aydınlık bir ülke hedefinden alan TEV Ailesi olarak bu olağanüstü günlerde öğrencilerimizin kesintisiz destek alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişmeler ve alınan tedbirlere ilişkin tüm iç ve dış paydaşlarımızla yakın koordinasyon halinde çalışıyoruz. Korona virüs mücadelesinin olumlu sonuçlanmasında tedbir boyutunun yanı sıra moral motivasyon tarafında da farkındalığı artırmayı amaçlıyor, bursiyerlerimiz ve vakıf yönetimimizle bağışçılarımızı görüntülü olarak arayıp, Türk Eğitim Vakfı’nın kocaman bir aile olduğunu ve her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatıyor, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bursiyerlerimizle ise birebir ve anket yöntemiyle iletişime geçiyor, ihtiyaçlarını öğrenip destekliyoruz. Ayrıca mezun bursiyerlerimizle temaslarımızı da bu süreçte güçlendiriyoruz” diye konuştu.

* Kampanyayla ilgili ayrıntılara www.tev.org.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabilir