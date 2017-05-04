Taşköprü Caddesi trafiğe kapatıldı-YENİLENDİ

Marmaray Projesi kapsamında yenilenmesi planlanan karayolu köprülerinden biri olan Taşköprü Caddesi bugün itibariyle trafiğe kapatıldı. Çalışmaların 180 gün boyunca sürmesi beklenirken, sürücülerin alternatif yol güzergâhlarını kullanması gerekiyor

Marmaray çalışmaları kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haydarpaşa-Gebze güzergâhında eskiden 2 hat olan tren yolu 3 hata çıkarılacak. Köprüler ve alt geçitler, 3 hatlı demir yolu geçişine uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle yenileniyor. Şimdiye kadar birçok köprü ve geçit yıkılarak projeye uygun şekilde yenilendi. Ancak çalışmaların en az 1 yıl daha sürmesi öngörülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Uzun Hafız Sokak Köprüsü’nün ve Halitağa Caddesi Köprüsü’nün yenilenerek hizmete açıldığı bölgede trafiği olumsuz etkileyecek bir yıkım ve yenileme çalışması daha başladı. Marmaray Projesi kapsamında yenilenmesi planlan karayolu köprülerinden biri de Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan köprü. Haydarpaşa-Gebze arasında çalışan banliyö trenlerinin altından geçerek Haydarpaşa Garı'na ulaşmasını sağlayan bu köprü, aynı zamanda yoğun trafik akışının da olduğu bir güzergâhta bulunuyor. Rasimpaşa Mahallesi Hayrullah Efendi Sokak ve Acıbadem Mahallesi Fıstıklı Çıkmazı Sokak hizasında bulunan köprü bugün itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

6 AY SÜRECEK

Yüklenici firma Marmaray KKC’den edindiğimiz bilgiye göre; köprünün tamamının kapatılarak 6 ay boyunca hizmet dışı kalması söz konusu. Kapatma işleminin ise kısım kısım yapılması planlanıyor. Köprüdeki taşıt trafiğinin verilebileceği geçici bir yol yapılmasının söz konusu olmadığı bilgisi paylaşılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalan ve ana arter statüsünde olan caddenin bu şekilde kapatılmasının Kadıköy genelindeki trafiği olumsuz etkilemesi bekleniyor. Çalışmalar kapsamında Halitağa ve Acıbadem Caddesi trafiğe açık olacak. İki cadde üzerinde yoğun bir trafik akışının olması bekleniyor.

ALTERNATİF YOLLAR NELER?

Sürücülerin ise alternatif yol güzergâhlarını kullanmaları gerekiyor. Üsküdar’dan Fenerbahçe Stadı’na ve ve Kızıltoprak’a geçmek isteyen vatandaşların Halitağa Caddesi ve Sarayardı Caddesi’ni kullanmaları gerekiyor. Elmalıçeşme Sokak da sürücülerin kullanabileceği alternatif yollardan biri.

Kızıltoprak’tan Nautilus AVM ve Acıbadem-Koşuyolu Mahallelerine gidiş alternatifleri ise şu şekilde; Bağdat Caddesi’nden gelen sürücüler Kurbağalıdere Caddesi’ni kullanarak Koşuyolu’na ulaşabilecek. Acıbadem’e gitmek isteyen sürücülerin ise Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden Yavuztürk Sokağı kullanmaları mümkün.

Köprünün yenilenmesinin 180 gün sürmesi bekleniyor.

MARMARAY’IN TOZ ÇİLESİ

Marmaray projesi nedeniyle eski banliyö hat üzerinde yoğun bir hafriyat çalışması sürüyor. Şimdiye kadar binlerce metreküp toprağın çıkartıldığı eski banliyö hattın zemini yeni projeye uygun hale getiriliyor. Ancak Marmaray projesi ve kentsel yenileme çalışmaları Kadıköy’deki günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 4 yıldır devam eden Marmaray projesi en başta ilçedeki trafik sorunun artmasına neden oldu. Ancak çalışmaların yarattığı problemler sadece trafik yoğunluğu ile sınırlı değil. İnşaat yıkımları ve hafriyat kazıları bölgede toz bulutlarının oluşmasına neden oluyor. Vatandaşlar sulama yapılmadan yıkım ve kazı çalışması yapılmamasını talep ediyor.