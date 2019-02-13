Tanzim’in Hal’i

Kadıköy’de açılan tanzim satış noktasında uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için tanzim satışlarına başladı. Sebzeler tarladan alınan fiyata doğrudan vatandaşa sunuldu. Tanzim satış noktalarından biri de Kadıköy’deydi. Kadıköy- Eminönü iskelesi önünde açılan tanzim satış noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Tanzim satış noktalarında; domates 3, patlıcan 4,5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satılıyor. Daha fazla insanın faydalanabilmesi için bir kişi en fazla 3 kg domates için 3 kg, 1 kg biber, 1 kg patlıcan, için 2 kg salatalık, 5 kg soğan ve 5 kg patates alabiliyor.