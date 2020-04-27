 “Sosyal Çene” çalma zamanı!

İÜ Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Teknolojisi Programı, öğrencilerin evden çıkmadan da üretenliklerine destek için ‘Sosyal Çene’ adlı bir internet sitesi kurdu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Teknolojisi Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri, tüm dünyayı evlerine hapseden Covid-19 küresel salgını sürecinde de çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerin hem okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek hem de salgın sürecinde evden çıkmadan üretenlerden olmak amacıyla yazarlık yaptıkları ‘Sosyal Çene’ isimli internet sitesi yayın hayatına başladı.

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eylem Özçimen danışmanlığında hayata geçirilen Sosyal Çene; günlük yaşam, sağlık, teknoloji, popüler haberler gibi konularda yayın yaparak mezun olduktan sonra medya sektörünün farklı alanlarında çalışmak isteyen öğrencilere de pratik yapma imkânı sunuyor.

“VİRÜS DEĞİL, BİLGİ BULAŞSA...”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve çeşitli üniversitelerde sinema, iletişim, fotoğraf gibi alanlarda dersler veren Özçimen, okullarda verilen eğitimin aynı zamanda pratikleştirilmesi gerektiğini bilerek öğrencilerin derslerle ilgili mutlaka bir deneyimleri olmasını sağlamaya çalıştığını söyledi. Özçimen, “Habercilikle ilgili dersimizde öğrencilere bir internet sitesi kurarak güncel haberleri ve yazıları yazabileceklerini söyledim. Öğrencimiz Meltem Suzan Çiçek’in ‘Sosyal Çene’ ismini önermesiyle süreç işlemeye başladı. Aynı zamanda sınıf temsilcisi olan öğrencimiz Meltem Suzan Çiçek’in editörlük yaptığı bu çalışma şekli ile yazılar inceleniyor ve yayına hazır hale getiriliyor. Sonuçlar açıkçası benim beklentimin üzerinde oldu. Öğrencilerimiz, bu çalışmaya genç ve yaratıcı bir zihinle yaklaşıyor ve görsel kısmında da özenle çalışarak iyi bir iş çıkarıyorlar. Bu yeni internet sitesinin günümüzün değişen habercilik anlayışına uygun ve yaratıcı bir site olduğunu düşünüyorum. Editör arkadaşlarımız başta olmak üzere İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencilerinin üretimleriyle işlemeye başlayan bu süreç yeni medya yayıncılığı anlamında korona virüsü günlerinde güzel bir yaratıcılık ortamı ve enerjisi getirdi. Virüs yerine insanlığa keşke yaratıcılık ve bilginin gücü bulaşsa.” dedi.

Radyo Televizyon Teknolojisi Program Başkanı Doç. Dr. Hakan Alp de öğrencilerin, yaşanan bu olağanüstü günlerde sosyal, kültürel, teknolojik ve sanatsal yaşamda olabildiğince aktif kalmalarını çok önemsediklerini belirtti. Alp, “Temel amacımız, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra medya ve iletişim sektöründe onları nelerin beklediğine dair fikir sahibi olmaları. Kurumsal şirketler artık öğrencilerin bir üniversiteden sadece mezun olmuş olmasını önemsemiyor. Kendini sadece teorik olarak değil okuduğu bölümle alakalı alanlarda geliştirerek mezun olanlar diğerlerinden sıyrılarak iş hayatında bir adım öne geçiyorlar. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz, sadece sınavlarda en iyi notları alıp diploma sahibi olmayı değil mezun olduktan sonra sektöre katkı sağlayacak bireyler olmayı ve henüz öğrenciyken kendilerini rakiplerinin önüne geçirecek deneyimleri elde etmeyi hedeflesinler. Bu nedenle programa bağlı tüm öğrencilerimizin üretimlerine açık olan bir internet sitesini kurduk" diye konuştu.

www.sosyalcene.com



