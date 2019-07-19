Sonuçlar açıklandı, sıra tercihlerde!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın açıklanmasıyla tercih dönemi telaşı başladı. İBB, Kadıköy’ün de içinde bulunduğu merkezlerde üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek

Lise mezunlarının üniversiteye geçişleri için girmesi gereken ve 2018 yılında ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikincisi bu yıl 15 – 16 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 15 Haziran 2019’da yapılan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 446 bin 51 aday, 16 Haziran 2019’da yapılan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 985 bin 689 aday, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 134 bin 323 aday başvurmuştu.

Sınav sonuçları, 17 Temmuz’da gece 01.15’te açıklandı. Sınavın açıklanmasıyla beraber gözler tercih dönemine çevrildi. ÖSYM’nin takvimine göre 23 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan tercih döneminde, adayların tercihlerini bilinçli bir şekilde yapıp geleceklerine yön vermelerine katkı sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul’un 12 meydanında adaylara ücretsiz tercih danışma hizmeti vereceğini açıkladı.

ADAYLARIN TERCİHİ KADIKÖY

Anadolu Yakası’nın en talep gören merkezinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy olması bekleniyor. Kadıköy Tercih Danışma Merkezi, İskele Meydanı’nda üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00-19.00 arasında hizmet verecek. İBB Tercih Danışma Merkezleri, 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “İstanbul Üniversite Tercih Fuarı”nda da YKS’ye giren gençleri ve ailelerini ağırlayacak.

ENGELLİ VE HASTALAR İÇİN ÖZEL HAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tercih Danışma Merkezleri’ne gelemeyenler için de “Alo Tercih Hattı” kurdu. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı tercih hattı, 08.30- 00.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayan engelli veya hasta durumda olan gençlerin evlerine ya da hastanelere gidilerek bu hizmetten yararlanmaları sağlanacak.

İBB GENÇLİK MECLİSİ DE İŞ BAŞINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi de üniversite adayı engelli gençlerin evlerine giderek danışmanlık hizmeti sağlayacak. Engelli öğrenciler, 0212 449 91 00 numaralı hat üzerinden mobil tercih ekibi talep edebilecek. Ayrıca, engel durum belgesi, sınav sonuç belgesi ve iletişim bilgilerini info@genclikmeclisi.istanbul adresine mail yoluyla iletenlere, tercih uzmanları geri dönüş yapacak.

2018’DE 32 BİN 300 ADAYA DANIŞMANLIK YAPILDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul genelinde üniversite tercihi yapan gençlerin yüzde 20’si İBB Tercih Danışma Merkezi’ne başvurarak destek almış, toplamda 32 bin 300 kişiye ücretsiz tercih danışmanlığı yapıldı. Bugüne kadar ise 532 bin 270 kişiye üniversite yolunda rehberlik desteği sağlandı.

İBB'nin Tercih Danışma Merkezleri: Bağcılar Meydanı, Bahçelievler Şirinevler Meydan Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Şişli Cevahir AVM Önü, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Üsküdar Meydanı, Çekmeköy Madenler Meydanı, Kartal Meydanı ve Sultanbeyli Kent Meydanı'nda hizmet verecek.