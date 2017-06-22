Söğütlüçeşme’nin eski halini istiyorlar

Marmaray projesi nedeniyle şantiye alanına çevrilen Söğütlüçeşme İstasyonu’nun bulunduğu yeşil alan, güvenlik sorunları ile gündemde. Vatandaşlar ve esnaf alanın daha güvenli hale getirilmesini istiyor

Kadıköy’de devam eden kentsel dönüşüm sorunlarını ve Marmaray çalışmalarının yarattığı problemleri hemen hemen her sayımızda sayfalarımıza taşıyoruz. İlçede devam eden kentsel dönüşüm ve Marmaray projesi semtin fiziki dokusunu değiştirdiği gibi toplumsal olarak da belirli sorunları gündeme getiriyor. Çalışmalar nedeniyle birçok noktada şantiye alanı kurulurken, bu alanlar atıl duruma düştüğü için güvenlik sorunları da kendini göstermeye başlıyor. Zaman zaman Fikirtepe’de öne çıkan güvenlik sorunları, kısa zaman önce Kadıköy’ün bir başka noktasında gündeme gelmeye başladı.

Marmaray çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 yıldır yaya trafiğine kapatılan Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nun altında bulunan yeşil alan, güvenlik sebebiyle şikâyetlere neden oluyor. Metrobüs ve minibüslerin geçiş güzergâhında bulunduğu için vatandaşların çok yoğun bir şekilde kullandığı alanın mülkiyeti ve sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD)’nda bulunuyor. Kadıköy Belediyesi’nin belirli periyotlarda fiziki düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını yaptığı alan normal şartlarda yaya trafiğine kapatılmıştı. Ancak vatandaşlar metrobüse daha kısa zamanda ulaşabilmek için kapalı olan güzergâhı kullanıyor.



VATANDAŞ VE ESNAF TEPKİLİ

Şantiye olarak kullanılan alan, evsiz vatandaşların barındığı bir bölgeye dönmüş durumda. Gazete Kadıköy olarak güvenlik konusunda şikâyeti olan vatandaşları dinledik.

Özellikle gece saatlerinde güvenlik sorununun arttığı söyleyen Tufan Göker, “Gece buralar çok büyük sıkıntı. Gece gelin bir bakın. Uyuşturucudan tutun tüm kötü alışkanlıklara kadar her şey orada. Kadınlar, çocuklar geçerken korkuyorlar. Korkmaları normal çünkü güvenlikleri de yok zaten” diyor.

Gazetemize konuşan bir başka vatandaş Vatan Demir’in iddialarına göre; söz konusu alanda bıçakla yaralama ve darp olayı yaşanmış. Demir şahit olduklarını şöyle anlatıyor: “Tinercilerin ve uyuşturucu kullanan kişilerin oradan geçen insanlardan para isteyip alamadığında bıçakladığına şahit oldum. Para istiyorlar güçleri yeterse zorla alıyorlar.”

Söğütlüçeşme yaya alt geçidi esnafı da hem işlerinin durma noktasına gelmesinden hem de diğer vatandaşlar gibi güvenlik sorunundan şikâyetçi. Kısa zamanda yolun güvenlikli bir şekilde yaya trafiğine açılması gerektiğini söyleyen bölge esnafı, her gün farklı güvenlik sorunu yaşandığını ancak gerekli önlemlerin alınmadığını da iddia ediyor.