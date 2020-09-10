Site aidatları bütçeyi zorluyor

Kimi bölgelerde site aidatları düşükken, kimi bölgelerde çok yüksek olabiliyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz ile bunun nedenlerini konuştuk

Sitede oturanlar site içindeki tesisleri kullanmasalar dahi bu hizmetlere para ödemeye devam ediyor. Peki aidatları ödememenin veya indirime gitmenin bir yolu var mı?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, mevcut bir sitenin aidatının yüksek olmasının temel sebebini şöyle açıklıyor: “O sitenin bulunduğu bölgede mevcut sosyal tesislerin; sosyal tesis içerisinde bulunan havuzların, ortak alanların, çocuk parklarının, çocuk bakım alanlarının, spor tesis alanları gibi alanların fazla olması otomatik olarak kişi başına düşen ortak aidat miktarını yükseltmektedir. Bu tür alanlarda bu miktarı belirleyen temel kavram yönetim planıdır. Yönetim planında ‘bu bölgelerin harcamasına herkes katılır’ gibi belirtilen bir yönetim planı varsa buna herkes katlanmak zorundadır.”

Maliklerin ve kiracıların öncelikle yönetim planını ve yönetim planında nasıl aidat toplanacağının yazılı olduğu maddeyi okumaları gerektiğini belirten Kiraz, “Aidatlar yıllık olarak artırılıyor, o artırılanın da nereye kadar yükseleceğini öğrenmeleri, ondan sonra o taşınmazı kiralamaları veya satın almaları gerekmektedir.” diyor. Bazı sitelerde yalnızca güvenlik hizmeti olduğunu, onun dışında bir hizmet verilmediğini söyleyen Kiraz bu alanlardaki aidat miktarının daha düşük olduğunu ifade ediyor.

KADIKÖY’DE SİTE YERİNE APARTMAN

Kiraz, Kadıköy’de ağırlıklı olarak site değil apartmanların olduğunu ifade ediyor. Kadıköy’de daha çok apartmanlardan aidat toplanmasının söz konusu olduğunu belirten Kiraz “Kadıköy’de büyük arsalar olmadığı için sosyal tesislerimiz yoktur. Bina içinde havuzu, spor tesisi, sosyal tesisi olan apartmanlarımız çok çok sınırlıdır. Dolayısıyla buralarda genelde ortaya çıkan aidat kalemleri; profesyonel yönetici seçilmişse profesyonel yönetici ücreti, apartmandaki apartman görevlisinin ücreti, ortak aydınlatma gibi temel hizmetlerdir. Kadıköy’deki aidat miktarları apartman bazında baktığımızda 400-500 lira civarındadır.” diyor.

Kadıköy’de arsaları büyük olan sitelerin de bulunduğunu söyleyen Kiraz “Özellikle E-5’e yakın bölgeler site olarak örgütlenmiş. Kadıköy’ün Acıbadem’i var, yine orada da siteler var. Ama buralarda da çok fazla sosyal tesis alanıyla karşılaşmıyoruz. Yeni yapılan siteler dışında buralarda da aidat miktarları 500-750 lira arasında alınıyor. Ama yeni yapılan, çok lüks tarzda içinde havuzu, sosyal tesisleri, çocuk bakım alanları gibi alanları bulunan yerlerde aidat miktarlarının 1000-1500 lira arasında olduğunu görüyoruz” diye aktarıyor. Kiraz, özellikle Ulus, Bebek, Ortaköy, Ataşehir gibi bölgelerde var olan lüks sitelerdeki 2000- 2500 TL gibi aidatlarla Kadıköy’de çok fazla karşılaşılmadığını belirtiyor.

ÖDENMEZSE FAİZİ YÜKSEK

Kiraz, aidat ücretlerinin ödenmemesi konusunu ise şöyle açıklıyor: “Eğer sitelerde veya apartmanlarda kullanılmayan alanlar varsa, bu alanlardaki havuz bakımının yapılmaması veya oradaki giderlerinin yapılmaması, spor tesis alanındaki malzemelerin kullanılmaması, buna ilişkin harcamaların yapılmaması halinde Kat Mülkiyeti Kanununa göre bir sitede bulunan maliklerin bir bölü üçü imza vererek o apartmanı/siteyi genel kurula götürebilir.”

Bu genel kurulda maliklerin, korona virüsü sebebiyle kullanmadıkları alanlar için aidatın bir sonraki dönemde alınmaması yönünde karar alabileceklerini belirten Kiraz, eğer bu karar alınmazsa maliklerin ve kiracıların aidat ücretini ödemesi gerektiğini ifade ediyor. Kiraz “Ödemezlerse icra takibiyle karşı karşıya kalabilirler. İcra takibiyle karşı karşıya kaldıklarında aidatlara ödenen faiz aylık yüzde 5, yıllık yüzde 60; çok yüksek bir faizdir. Dolayısıyla ‘ben zaten kullanmıyordum, bana böyle bir aidat makbuzu gönderemezsin’ diyemez malikler” diyor.