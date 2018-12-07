ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA

Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen panelde kadınlar “Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok” dedi

Çağla ÇELİK

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Kadıköy Kent Konseyi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi “Kadına Şiddete Hayır” konulu bir panel düzenledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, Avukat Gizem Karaman ve Avukat Zeynep Altun’un konuşmacı olduğu panel, “Erkek şiddetinin bahanesi çok. Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok.” sloganıyla dikkat çekti. Şiddet nedir, şiddete karşı kadının korunması ve başvuru yolları üzerinde durulan panelde Namütenahi Tiyatro Ekibi, günün anlamına yönelik “ÖZ” adlı oyunlarını sergiledi. 25 Kasım Pazartesi gerçekleşen panele, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Bahar Yalçın da katıldı.

“BİZ BURADAYIZ”

Bahar Yalçın, “Biz yerel yönetimler olarak her zaman yaptığımız çalışmalarda, kadın örgütleriyle beraber fikir alışverişinde bulunmayı çok önemsiyoruz.” dedi. Aynı zamanda belediyenin kapılarının kadınlar için hep açık olduğunu belirten Yalçın, “Kadınlarımıza farkındalık kazandırmak ve onları güçlendirmek adına kadın insan hakları eğitimleri,flört şiddeti atölyeleri,kadın sağlığı atölyeleri gibi devam etmekte olan çalışmalarımız var. Birbirimize destek olmak için biz hep buradayız.” diye konuştu.

“ERKEK ŞİDDETİ VAR”

Konuşmasında şiddetin ne olduğu, şiddet türleri, şiddetle karşı karşıya kaldığımızda ya da şiddete maruz kalan biriyle karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiği konularını ele alan Avukat Gizem Karaman ise “Hep kadına şiddet diyoruz ama asıl odak noktası olması gereken erkek şiddetidir.” diye belirtti. Ayrıca kimlerin ihbarda bulunabileceği konusu üzerinde duran Karaman, “Şiddeti yaşayan, duyan, gören herkes ihbarda bulunabilir. Bu bizim toplumsal ödevimizdir.” dedi.

“KADINLARIMIZ SUSUYOR”

Panelin diğer bir konuşmacısı olan Avukat Zeynep Altun ise şiddet başımıza geldiğinde neler yapmamız gerektiğini anlattı. Gerekli kurum ve kuruluşlar olan kolluk kuvvetleri,valilik ve kaymakamlık gibi yerlere mutlaka başvuru yapılması gerektiğini belirten Altun, “Delil aramaksızın sadece beyana dayalı olarak başvuru yapılabilir. Bu başvurular sonucunda koruyucu ve önleyici kararlar verilecek. Bu kurallara uymayan kişiler için zorlama hapsi verilecektir. Bu hapis süreci en çok 6 aya kadar çıkabilir.” dedi. Cinsel Eşitleme Derneği’nin yaptığı araştırmaya da yer veren Altun, şiddete maruz kalan kadınların sadece yüzde 11'inin gerekli kurumlara başvurduğunu, eşinin ya da başka bir erkeğin şiddetine maruz kalmış kadınların ise sadece %44'ünün bunu dışarıdan birileriyle paylaştığını belirtti.

“GÜLDÜNYA” SAHNEDE

Namütenahi Tiyatro Ekibi tarafından düzenlenen “ÖZ” oyunu, 2004 yılında Güldünya Töre’nin akrabasının tecavüzüne uğradıktan sonra aile kararı ile kardeşleri tarafından infaz edilmesini konu alıyor. Tiyatro oyuncularından Sinem Nazlı Demir, “Günümüzde hala birçok yerde kadınlarımız töre cinayetine kurban oluyor. Biz, sanatımızla bu konu hakkında farkındalık kazandırmak istiyoruz.” dedi.