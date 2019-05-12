Sevenleri Şule İdil Dere’yi andı

Üç yıl önce hayatını kaybeden Şule İdil Dere Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı

İBB’ye ait hafriyat kamyonun ezerek öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule idil Dere'nin ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. Dere'nin ölüm yıldönümünde Yoğurtçu Parkı'nda anma programı düzenlendi. Anmaya Anne Nesrin Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Dere'nin sevenleri ve Kadıköylüler katıldı. Şule İdil Dere’nin babası Berdan Dere ise hastanede tedavi altında olduğu için bu yılki anmaya katılamadı.

“MAHKEME SORUMLULARI KORUDU”

Tiyatro sanatçısı Damla Özen 3 yıllık süreci özetleyen basın açıklamasını okudu. Savcılık tarafından soruşturulması istenen 11 İBB yetkilisinden 8’inin koruma altına alındığını söyleyen Özen, “Valilik hukuku çiğneyerek İBB’yi korudu. Bölge İdare Mahkemesi hukuku yok sayarak Valiliği ve İBB üst düzey sorumluları korudu.” dedi.

“CİNAYETİN SORUMLUSU İBB’DİR”

Özen’den sonra söz alan Kadıköy Kent Dayanışması üyesi Üzeyir Uludağ da “Bu cinayetin sorumlusu İBB ve Kadir Topbaş’tır.” dedi. Kurbağalıdere’de ıslah projesinin 5 yıldır bitirilmediğini hatırlatan Uludağ “Ne zaman biteceği de belirsiz. Kadıköylülerin sağlığını etkiliyor. Aynı zamanda Şule gibi canlarımızı aramızdan alıyor.” şeklinde konuştu.

“ACI HEPİMİZİN”

Anmada konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Bu acı hepimizin. Adalet insanın vicdanıdır. Vicdan da buradaki herkestir. Bahsi geçen isimler buradaki herkesin vicdanında yargılandı. Annesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. 23 Haziran sonrasında böyle acıların yaşanmamasını umuyoruz. Olursa da sorumluların yargılanması için gereken tüm mücadeleyi hep beraber vereceğiz.” diye konuştu.

“12 MAYIS HESAP SORMA GÜNÜ”

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da “Nesrin benim dostum ve her seferinde ona güç vermek, sarılmak için geliyorum.” dedi.

Kerestecioğlu’ndan sonra söz alan Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan şöyle konuştu: “Burada olan ve olmayan herkese teşekkür ediyorum. Biz aynı taraftayız. Benim başıma gelen bu şey özeldir ama politik bir meseledir. Mahkemede bana laf atan İBB avukatına da aynı şeyi söyledim. Son derece hepimizin meselesi. Bir hafriyat kamyonunun yatak odamıza girmesi gibi bir durum var. 12 Mayıs benim için anma değil kavga günüdür. 12 Mayıs benim için hesap sorma günüdür. Bir konuda kendimi ihbar etmek istiyorum: Ben her gün 3 yıldır metroda, metrobüste ve her toplu ulaşım aracında İBB’nin bu öyküsünü anlattım durdum. Benim yüzümden kaybettiler. Nefret ediyorum ama hesap sormaktan vazgeçmeyeceğim. İdil sadece benim değil hepimizin kızı. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Acım kadar öfkem de büyüdü ama yaşamım boyunca inadımı korudum.”

“ŞULE İDİL DERE’DE KUSUR BULUNAMADI”

Dere ailesinin avukatı Murat Özveri de Şule İdil Dere’nin ölümünün ardından Kurbağalıdere çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığını hatırlatarak şöyle devam etti: “ Bu önlemi almayanlar asıl sorumlulardır. Davada 5. Bilirkişi raporunu da aldık. Sanık sayıları gittikçe azaltıldı. Bu zamana kadar Şule İdil Dere’ye hiçbir kusur bulunamadı. AYM’de bekleyen bir talebimiz var. Şimdiye kadar ne kimseye suçludur dedik ne de şüpheli sıfatını kullandık. Ama karşımızdakiler ‘İBB ile kan davası güdüyorsunuz’ dediler. Önümüzdeki duruşmada ne olur bilemiyorum. Ama bu olayın sorumlularının toplum vicdanında yargılanmasını istiyoruz.”

Konuşmaların ardından anma sona erdi. Anmaya katılanlar Şule İdil Dere için dikilen anıta çiçekler bıraktı.