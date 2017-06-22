Selamiçeşme Köprüsü’nde çalışmalara devam

Beş ay önce yaya ve araç trafiğine kapatılarak yıkılan Selamiçeşme Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor. Projesi Kadıköy Belediyesi tarafından çizilen ve yapımına devam edilen alt geçit engelli ulaşımına uygun olacak

Kadıköy Belediyesi tarafından 31 yıl önce yaptırılan Selamiçeşme Köprüsü’nde başlatılan çalışmalar 5 aydır devam ediyor. Köprünün yerine, projesi Kadıköy Belediyesi tarafından çizdirilen alt geçit inşaatı yapılıyor.

Kadıköy Belediyesi mevcut köprünün kullanım ömrünü doldurduğunu, güncel deprem güvenliği standartlarına uygun olmadığını ve engelliler için erişimin bu köprüde mümkün olmadığını belirterek Ulaştırma Bakanlığı’ndan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden köprünün yıkılarak yenilenmesini talep etmişti. Bakanlık ve İBB tarafından uygun görülen talep sonrası Marmaray projesi kapsamında köprünün yıkımı için çalışmalar başlatılmıştı.

TAMAMEN YIKILDI

1 Şubat'ta yıkılan köprünün yerine bünyesinde bisiklet yolu ile engelli erişimine uygun yaya yolu bulunan ve projesi Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan iki şeritli bir karayolu altgeçidi yapılıyor. Köprünün yıkımı tamamen bitti. Aynı zamanda köprünün yanındaki sokakların su giderleri de yeniden yapıldı. Kazıklama işlemi de bitti. Şu an alt geçit çalışmalarının inşaatı devam ediyor.

Köprü yıkımı nedeniyle ana arter statüsündeki Mustafa Mazharbey Sokak’ın taşıt ve yaya trafiği yaklaşık 20 metre ötede inşa edilecek çift şeritli geçici yola verildi. Geçici yeni yapılacak yol Güzel Sokak ile Kültür Sokak’ı bağlayacak ve bu sokaklar ana arter görevi üstleniyor. Geçici yolun trafiğe açılmasının ardından köprünün yıkımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017-3-2 sayılı kararı kapsamında başlayacak. Çalışmanın tamamlanması için 180 günlük bir süre öngörülüyor.

ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN

Projesi Kadıköy Belediyesi tarafından çizdirilen yeni alt geçit engelli erişimine uygun olacak. Altgeçitte ayrıca bisiklet yolu da olacak. Bağdat Caddesi’nden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne çıkmak isteyen sürücüler Güzel Sokak’tan giriş yapabilecek. Alternatif olarak da Tuğrul Sokak - Gülden Sokak - Mehmet Seyda Sokak - Ayazma Sokak güzergâhını kullanabilecekler.

UZUN ÇABALAR SONUNDA BAŞLADI

1986 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan Selamiçeşme Köprüsü, tren yolunun altına köprü olarak tasarlandı. Estetik açıdan ideal bir görünüme sahip olmaması ve yaya yollarının engelsiz erişime uygun olmaması nedeniyle eleştiriler aldı ancak diğer yandan ilçenin ulaşım ağındaki bir darboğazı ortadan kaldırarak ömrü boyunca önemli bir kamu hizmeti verdi.

2006 yılında yapılan Marmaray Projesi keşfi esnasında mevcut köprünün ekonomik ömrünü doldurmayışı nedeniyle köprü “korunacak yapı” olarak sınıflandırıldı. Bu nedenle güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması keşif kapsamına alınmadı. 2014 yılından sonra Kadıköy Belediyesi gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile çok sayıda yazışma yaptı. Bu yazışma trafiğinin sonuçları beklenmeden aynı zamanda Kadıköy Belediyesi tarafından köprünün işlevini devralmak üzere yapılacak geçidin projesi hazırlandı, bu geçidin bir altgeçit olarak tasarlanması konusuna özellikle ağırlık verildi. Daha önce köprü olarak tasarlanan ve yapılan geçit, Marmaray Projesi’nin inşaat aşamasına geçmesi sayesinde olumlu özellikleri daha fazla olan altgeçit olarak tasarlandı. Bu sayede geçidin boyu 320 metreden 200 metreye indirildi.

Ayrıca köprü yakınındaki yaya köprüsü de işlevini altgeçide devretti. Ömrü 100 yıl olarak projelendirilen altgeçidin hayata geçişi ile beraber araç, yaya ve bisikletli ulaşımının kolaylaşması ve güvenliğinin artması, gürültü kirliliğinin azaltılması, bölgenin estetik kalitesinin büyük ölçüde artması gibi faydalar öngörüldü.