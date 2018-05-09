Seçmen Listeleri İçin Son Günler

Seçmen listeleri 12 Mayıs’ta askıdan iniyor. Listede adı bulunmayan Kadıköylülerin Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için 2 Mayıs’ta askıya çıkan seçmen listeleri 12 Mayıs’ta askıdan iniyor. Seçmen listelerinde isimleri olmayan, kimlik veya adres bilgilerinde değişiklik bulunanların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için 12 Mayıs saat 17.00’ye kadar Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor. İlçe Seçim Kuruluna yapılacak başvuruların kısa sürede tamamlanabilmesi için Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bir masa oluşturuldu. Seçmen listesinde adı olmayan veya adres değişikliği olanlar bu masaya başvuruda bulunabilecek.

Seçmen kayıtları muhtarlıkların yanı sıra https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresinden sorgulanabiliyor.

SEYYAR SANDIK BAŞVURUSU

12 Mayıs seyyar sandık başvurusu için de son tarih. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için bir yakının www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” ile muhtarlığa veya ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurması yeterli. Seyyar sandık başvurusunda bulunabilmek için “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekiyor.

SANDIK GÖREVİ İÇİN SON TARİH 31 MAYIS

24 Haziran seçimlerinde sandık kurulu başkanları kamu görevlisi olacak. AKP’nin TBMM’den geçirdiği kanun teklifi ile ilçe sandık kurulu başkanlarının seçimi yeniden düzenlenmiş, siyasi parti temsilcilerinden birinin kura ile belirlendiği sandık kurulu başkanları uygulamasına son verilmişti. Sandık kurulu başkanının sadece kamu görevlilerinden oluşacağı uygulamaya 24 Haziran seçimleri ile geçiliyor.

24 Haziran’da yapılacak seçimde sandık kurulunda görev almak isteyenlerin 31 Mayıs tarihine kadar İlçe Seçim Kuruluna başvuru yapması gerekiyor.

KADIKÖY YSK TAŞINDI

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Kartal’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na taşındı. Kadıköy İlçe Seçim Kurulu adresi şöyle: Anadolu Adalet Sarayı B Blok -2/ Kartal