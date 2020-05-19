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Şarkılar ve marşlarla 19 Mayıs coşkusu Kadıköy sokaklarında

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kadıköy sokaklarına taşıyor

Şarkılar ve marşlarla 19 Mayıs coşkusu Kadıköy sokaklarında
GazeteKadıköy

Korona virüsü önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bayram kutlaması saat 12:00 ila 17:00 arasında, Kadıköy Belediyesi’nin 19 Mayıs için özel olarak hazırladığı tır, bando ve ses sistemli araçlarla kutlanacak. Kadıköy’ün 21 mahallesinde marş ve şarkılar çalarak dolaşacak araç ve bando ekipleri cadde ve sokakları turlayacak. Ayrıca 2 tırda da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak konuşlanacak bando müzisyenleri, sevilen parçaları seslendirecek. Kadıköylüler bayram coşkusunu evlerinin camlarından ve balkonlarından paylaşacak.

Etiketler; #19 mayıs 1919 #Atatürkü Anma #gençlik ve spor bayramı
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