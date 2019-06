Salı Pazarı fiyatlarında nabız yoklaması

Hasanpaşa’dan, 2015 yılında Göztepe’ye taşınan Tarihi Salı Pazarı 4 yılın ardından eski yerine döndü. Yenilenen pazarda sebze-meyve fiyatlarını incelerken, esnaf ve vatandaşların görüşlerini aldık

Dilara ÇETİN / Nurseda ŞİLFELER

Hafta içi salı ve cuma günleri hizmet veren, Kadıköy’ün sembolü semt pazarlarından Tarihi Salı Pazarı’nda, havaların ısınmasıyla pazar tezgâhları, kış aylarına göre daha uygun fiyatlı meyve ve sebzelerle doldu, taştı. Yurt dışı alımların azalmasıyla birlikte birçoğu ithal olan meyve ve sebzeler yerini yerli ürünlere bıraktı. Salı Pazarı’nda tezgâh açan bazı pazarcılar, düşük fiyatların kendilerini olumlu etkilediğini belirtirken vatandaşlarsa fiyatların hala pahalı olduğu görüşünde…

“YERLİYE GÜVEN YOK”

İhracatın durduğunu söyleyen pazar esnafı Emin Boylu, bazı meyve-sebzelerin fiyatlarının düşmemesini ve ürünlerin yüksek fiyatlarla tezgâhlarda yer almasını, meyvelerde kullanılan ilacın maliyetinin fazla olmasına bağladı. Boylu, “İlaçlı meyveler yüzünden verim düştü. Örneğin, yerli meyvelerden muzun yapısı, boyut olarak farklılık gösteriyor. Şu an yerli muzların boyutu ilaçlardan dolayı, iki katına çıktı. Bu nedenle de yerli muzun alıcısı az oluyor ve ithal ürüne, kalitesi açısından talep artıyor. Muz ithal olunca da oldukça pahalı oluyor.” dedi.

“LİMON CEP YAKIYOR”

Pazarcılar, bu aralar ihracattan kaynaklı bazı meyve- sebzelerdeki yüksek fiyat artışının tüketicinin cebini yaktığını da dile getirdi. Ayrıca ürün fiyatlarının, her hafta tarladan toplanan mahsule bağlı olarak artış ya da azalış gösterdiğini açıklayan pazarcı İlhan Subaşı “Tüketim az olursa ve üretim çoksa fiyat düşüyor, ancak ihracatta olan ürün olunca yine fiyatlar artıyor. Şu an ihracattan dönen ürün yok. Örneğin, limon şu an ihracatta ve mahsulü az, bu yüzden 10 liradan satışa sunuluyor.” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ MEMNUN

Doğrudan kendi ürünlerini pazarda satışa sunan üreticiler ise hem pazardan hem de fiyatlardan memnun.

Üretici olduğunu belirten sebzeci Funda Uçar, piyasanın normal seyrinde devam ettiğini, ürünlerin çok pahalı olmadığını ve tüketim arttıkça üretici olarak kazandıklarını söyledi. Ayrıca Uçar pazarın yeni hali hakkında da konuştu, “Pazarın kapalı halinden oldukça memnunum. Burada olduğumuz müddetçe, her konuda belediye ile birbirimize destek olmalıyız.”

“PAZAR ÇOK KARIŞIK”

Vatandaşlar ise yaz aylarında bile fiyatların yüksek olmasından şikâyetçi. Salı Pazarı’nın eski müşterilerinden olduğunu vurgulayan Lale Balakçı “Eskiden de bu pazara gelirdim, ama pazarın yenilenmiş halini oldukça beğendim. Ancak pazar fiyatları pek uygun değil. Alım gücü zor. Ayrıca pazarın düzeni çok karışık, kıyafet bölümü ile meyve-sebze kısmı ayrı yerlerde olsa daha iyi olurdu.” dedi. Buna karşılık, Erenköy Pazarı’nın daimi müşterisi olduğunu söyleyen Osman Kaya “Salı Pazarı’na yenilenmesinden itibaren ilk defa geliyorum. Fiyatlar açısından baktığımda, Erenköy Pazarı’na göre oldukça uygun geldi. Bu pazarda cuma günleri, özellikle daha fazla açılan antikacı tezgâhlarına uğramayı tercih ediyorum.” dedi.

MEYVE FİYATLARI HALA YÜKSEK

Limon da dâhil birçok ürün tezgâha gelene kadar çok fazla el değiştiriyor. Hale gelmeden fiyatlar bu duruma göre artış ya da azalış gösteriyor. Yeşilliklere baktığımızda; nane, dereotu, roka, kuzukulağı gibi sebzeler 1-1.50 liradan cebe fazla yansımayan fiyatlarla satışa sunulurken, en yüksek fiyatlı sebzeler arasında biberin kg fiyatı 5 lira, barbunyanın kg fiyatı 8 lira, fasulyenin kg fiyatı 10 liradan satılıyor. Kışın neredeyse 10 liradan satılan soğan ve patatesin kg fiyatı ise 2.50 liraya kadar düşmüş durumda.

Meyvelerden en yüksek fiyatla satışa sunulan, çilek, muz ve kirazın kg fiyatı 12-8 liradan alıcı bulurken, erik kg 2.50 lira, kayısı kg 6 lira, kavun tanesi 7 liradan tüketiciye sunuluyor. Vatandaşlar özellikle meyvelerdeki bu yüksek fiyattan yakınırken, pazarcılar için fiyatlar piyasaya göre oldukça iyi.