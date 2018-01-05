Sahrayıcedit Anadolu Lisesi istiyor

Sahrayıcedit Mahallesi sakinleri, semtlerinde iki adet İmam Hatip Lisesi bulunmasına rağmen hiçbir Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi olmadığına dikkat çekerek, konu ile ilgili imza kampanyası başlattı. change.org üzerinden Kadıköy Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği’ne ithafen “Sahrayıcedit, Anadolu Lisesi İstiyor. Sesimiz Olun, Anadolu Lisemiz Olsun!” sloganıyla başlatılan kampanyada şu ifadelere yer verildi:

“Mahallemizde bulunan iki adet İmam Hatip Lisesi’nden biri olan Gözcübaba İmam Hatip Lisesi’nin, Gözcübaba Anadolu Lisesi yapılması talebimizdir. Sahrayıcedit’te Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi bulunmamakta, fakat İmam Hatip Lisesi iki tanedir. Mahalleliler olarak, muhtarlığımızla birlikte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi gibi taleplerimiz olmasına rağmen, sadece İmam Hatip Lisesi mevcuttur. Ne yazık ki, bu liseye de mahallemizden kayıt yüzde 10 civarındadır ve başka ilçelerden öğrenci gelmektedir. Bu yüzden Sahrayıcedit’in çocukları, mahalle dışında ya da özel okullarda okumakta, bu da aile bütçelerine özel okul ücreti ve ulaşım yükü bindirmektedir.

GÖZCÜBABA ANADOLU LİSESİ OLSUN…

Bu nedenle bölgemizde büyük ihtiyaç olan Anadolu Lisesi isteğimizin, mahallemizde iki tane olan İmam Hatip Lisesi’nden biri olan ve İmam Ramiz Sokak’ta yenilenen Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin dönüştürülerek, yeni eğitim ve öğretim yılında Gözcübaba Anadolu Lisesi olarak karşılanmasını talep ediyoruz.”