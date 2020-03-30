Sağlık çalışanlarına “3 boyutlu destek”

Sosyal medyadaki bir çağrı üzerine biraraya gelen “3 Boyut Destek” grubu, 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları için ücretsiz şeffaf yüz siperliği üretmeye başladı

Mühendisler, yazılımcılar ve tasarımcılar, korona virüsü nedeniyle en yüksek risk grubunda yer alan sağlık çalışanları ve doktorların ihtiyacını karşılayabilmek için “3 Boyut Destek” platformunu kurdular. Ekip, 3 boyutlu yazıcılar sayesinde sağlık çalışanları için ücretsiz koruyucu siperli yüz kalkanı üretiyor. 3boyutludestek.com web sitesi üzerinden güncel verileri paylaşan topluluk şu ana kadar 5 bin adet siperlik üretti. 2 bin kurum, 3 bin adet 3 boyutlu yazıcıyla ağa katılırken, üretilen siperlikler Türkiye’nin her ilindeki doktorlara tedarik ediliyor. 3 boyutlu yazıcıya sahip olan firmalar projeye destek verebiliyor. Sağlık çalışanları, hastaneler ve sağlık kuruluşları da talep formunu doldurarak taleplerini iletebiliyor. Hammadde desteği sağlamak isteyen gönüllüler de yine başvuruda bulunabiliyor.

“GERÇEK BİR AMACA HİZMET EDİYORLAR”

3 Boyutlu Destek ağının kurucularından Mekatronik Mühendisi İlker Vardarlı proje hakkında Gazete Kadıköy’e açıklama yaptı. Şeffaf siperlik ürettiklerini söyleyen Vardarlı, “3 boyutlu yazıcıların gerçekten bir amaca hizmet etmek için üretim yaptığından eminim ve Türkiye’deki üç boyutlu yazıcıların yüzde 80’inden fazlasının da şu an sağlık çalışanları için üretim yaptığına birebir şahit oluyorum. Bu sürece Ramazan Subaşı arkadaşımızla beraber başladık. Yaklaşık bir hafta önce bir tweet attık ve bir hafta içinde tüm Türkiye’nin gündemine oturan bir oluşum olduk. Bu oluşumu ikimiz başlatmış olabiliriz ama şu anda 81 ilden yüzlerce kişi tarafından destekleniyor. İl temsilcileri var. Her akşam saat 21.00’de il temsilcilerinin tek tek sorunlarını dinleyip onlarla toplantı gerçekleştiriyoruz ve oradaki sorunları çözmek için de ayrıca çabalıyoruz.” dedi.

HER GÖNÜLLÜ EVİNDEN KATILIYOR

Siperlikler hakkında da bilgi veren Vardarlı şöyle devam etti: “Bu yüzde yüz bir koruyuculuk sağlamıyor, sadece sağlık çalışanının ve doktorun yüzüne sıvı sıçramasını engellemek için – hapşırma, öksürme gibi – ve elini yüzüne götürmesini engellemek için kullanılıyor. Bu normalde seri üretimle yapılan bir ürün ama 3 boyutlu yazıcılar ile çok uygun bir şekilde üretilebiliyor. 5 TL’nin altında bir maliyet oluyor. Sadece 3 boyutlu yazıcı yeterli değil, bunun yanında öndeki şeffaf malzeme PET-C malzeme oluyor, bunu da lazer kesimle yaparak tamamlıyoruz.”

Her gönüllünün kendi evinde projeye destek verdiğini ifade eden Vardarlı, “Şu anda Türkiye genelinde 2 binden fazla kişi ve kurum bu sürece dahil oldu, üreterek destek veriyor. Toplamda 3 binden fazla 3 boyutlu yazıcı üretim için çalışıyor. Biz de bunları motorcu arkadaşlarla hastanelere iletiyoruz. Türkiye genelinde 5 bin adetten fazla maske üretimi ve teslimatı gerçekleştirildiğini söyleyebilirim.” dedi.

DAHA FAZLA ÜRETMEK İSTİYORLAR

Siperliklerin kullanımı hakkında da bilgi veren Vardarlı şöyle devam etti: “Normal maskelerle yani bu amaçla kullanılan diğer yüz kalkanlarıyla aynı özellikleri sağlıyor. Öndekiler PET-C malzeme, steril edilebilir bir ürün. Normalde bunlar bir kere kullanıma göre üretiliyor ama şu şartlar altında bir kerede bırakmıyorlar, sağlık çalışanları alkolle dezenfekte ederek birkaç defa kullanıyor. Üretimin hızlandırılması için ise sürekli yeni çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle AR-GE ekibimiz, tasarımcı ve mühendislerden oluşturduğumuz bir grup, bu arkadaşlar sürekli yeni çalışmalar yapıp süreyi kısaltmaya çalışıyor. Mesela ilk tasarım 3 saat sürerken şu an son tasarımda yaklaşık 45-50 dakikaya kadar indi bu süre. Bunu daha kısa süreye indirmek üzere çalışmalar devam ediyor.”

ONARANLAR DA PROJEDE

Kadıköylü bir ekip olan Onaranlar Kulübü de projenin içinde yer alıyor. Ekipten Ufuk Emin Akengin, Onaranlar Kulübü olarak kolektif üretimi destekleyen bir proje içinde yer almak istediklerini belirterek, “3 boyutlu destek hareketi, zaten aşina olduğumuz ve sevdiğimiz 3B yazıcı teknolojisini odağa alan, bireylerin kolektif üretimini destekleyen bir proje. Biz de Onaranlar olarak inandığımız kolektif üretim değerlerini sahiplenen 3 boyutlu destek projesine dahil olarak kendi gönüllülerimiz ve takipçilerimize projeye katılmaları için açık çağrıda bulunduk.” dedi.

Akengin, 3 boyutlu yazıcısı olan kişilerin projeye katılabileceğini de ekledi.

Tüm bilgi ve destek için: www.3boyutludestek.com