Rexx Sineması veda ediyor, bina yıkılıp yeniden yapılacak

Kadıköy’ün simge adreslerinden Rexx Sineması kapandı. Sinemayı işleten Viron Anas, kapanma sebebinin mülkiyeti elinde bulunduran Rum Ortodoks Vakfı’nın kira artış talebi olduğunu iddia etse de vakıf bu iddiayı reddetti. Vakıf yöneticisi Kostandin Kiracopulu, binanın yıkılarak yerine yeni bir kompleks yapılacağını söyledi

Rexx Sineması, ilk olarak 1962 yılında perdelerini açmıştı. Daha öncesinde, 1930’larda ise aynı binada Hale Sineması bulunuyordu. Afife Jale’nin ilk oyun oynadığı yer özelliği taşıyan tarihi bina Cumhuriyetin ilk yıllarında Apollon Tiyatrosu olarak hizmet verdi.

1962 yılında sinemaya son hali verildikten sonra mülkiyet Rum Ortodoks Vakfı’na devredilmişti. 930 koltuk kapasitesine sahip olan Rexx Sineması’nı işleten Viron Anas ise Almanya’da yaşıyor.

SEBEP KİRA ARTIŞI TALEBİ Mİ?

Sinema hakkında dört yıl önce de kapanma iddiaları gündeme gelmiş, o dönemde sinemanın müdürü olan Aynur Sakalar, vakfın sinemayı kapatmak istediğini dile getirmiş, iki katı bir kira talep edildiğini duyurmuştu. Edindiğimiz bilgiye göre sinemada çalışan görevlilere ayrılmalarına dair kağıt imzalatılmış ve işlerine son verilmiş.

“AYDA 200 BİN TL MASRAFI VAR”

Sinemayı 59 yıl boyunca işleten ve Almanya’da yaşayan Viron Anas, Milliyet’e verdiği demeçte kontratın bittiğini doğruladı ve kontrat bittiği için teknik altyapı sorunları konusunda yatırım yapamadığını söyledi. Mülk sahiplerinin deprem konusunda güçlendirme çalışması yapması gerektiğini söyleyen Anas, sinemanın ayda 200 bin lira masrafı olduğunu ve artık altından kalkamadığını dile getirdi.

VAKIF: “KİRAYA ZAM YAPMADIK

Gazetemize konuşan Rum Ortodoks Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kostandin Kiracopulu ise Anas’ın iddialarını reddederek şunları söyledi: “Viron Bey üç sene önceki iddialarını yeniymiş gibi lanse ediyor. Vakıf töhmet altında bırakılıyor. Kendi kendilerine kapatıp gittiler sinemayı. Zaten boşaltmak üzerine anlaşılmıştı. Ama sanki biz çıkarmışız gibi lanse ediliyor. Herhangi bir kira artış talebimiz yoktu. 2016’da mahkeme aylık kiranın 48 bin lira olacağına karar vermişti ve o tarihten itibaren zam yapmadık.”

Kiracopulu, işletmeci Viron Anas ile zaten mahkemelik olduklarını belirtirken “Sinemayla ilgili alınmış iki tane tahliye kararı var. Ama bunu uygulamadık. Normalde istediğimiz zaman çıkarabilirdik. Vakıf da topladığı kiralar sayesinde ayakta kalabiliyor.” dedi.

BİNA YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

En merak edilen konu ise binanın geleceği, sinemanın kalıp kalmayacağı. Kiracopulu bu konuya dair de binanın depreme dayanıksız olduğunu belirterek yıkılarak yenisinin yapılacağını ve bir kompleks kurmayı planladıklarını anlattı: “Bina dayanıksız. İçinde zaten çeşitli değişiklikler yapıldı, izin alınmadan. Viron Bey, balkonu cep sinemalarına çevirdi. Belediyeye de başvuruda bulunmadı. O bina depreme dayanıklı değil, yıkılıp tekrar inşa edilmesi gerekiyor. O süreci de başlatmış bulunuyoruz. Teklif alarak görüşmelere başladık. Belediye Başkanı Şerdil Beyle de görüşme yapacağız. Proje üzerinde çalışıyoruz, şirketlerle ilk görüşmeyi yapmıştık ancak virüs nedeniyle kesildi. Sinemadan çok kültür merkezine benzeyen bir kompleks yapmayı düşünüyoruz. İçinde otopark da, çok amaçlı salonlar da olacak. Böyle bir projemiz var.”

Kiracopulu ayrıca vakfın ekonomik durumundan dolayı yap-işlet-devret usulüyle bir firmayla anlaşılacağını, o firmanın kararlarının da tartışılacağını ve karar verileceğini vurguladı.

BELEDİYE DEVREYE GİRDİ

Tarihi Rexx Sineması konusunda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da devreye girdi. Odabaşı, kendi sosyal medya hesabı üzerinden şunları yazdı: “Kadıköy’ün en önemli kültür değerlerinden olan Rexx Sineması’nın kapanma kararını sizler gibi ben de üzülerek öğrendim. Salgın tehdidinin aşılmasının ardından sinema binasının mülk sahipleriyle bu değerli kültür mirasını geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi değerlendireceğiz.”