Red Bull Uçuş Günü 6 yıl sonra yeniden!

Red Bull Uçuş Günü, İBB’nin işbirliğiyle 6 yıl aradan sonra Caddebostan’da düzenlendi. 35 takımın yarıştığı etkinliği binlerce insan izlerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinliğe katılanlar arasındaydı.

Tüm dünyada düzenlenen Red Bull Uçuş Günü etkinliği 6 yıl aradan sonra İstanbul’a geri döndü. Dördüncüsü yapılan etkinlikte yaratıcı kostümleri, el yapımı uçaklarıyla 35 takım yarıştı. 4 Ağustos Pazar günü 11.00’de başlayan yarışı Coffee Lovers takımı kazanırken, katılanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da vardı.

En son 2013’te düzenlenmişti

Dörder kişilik takımlar halinde yarışılan etkinliği binlerce İstanbullu Caddebostan sahilinde takip etti. En son 2013’te yapılan yarışta Angara Bird takımı 30 metre yüksekliğe çıkmış ve rekor kırmıştı. Etkinlik sonunda yarışı kazanan Coffee Lovers takımının ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verirken sahilde yarışı izleyen vatandaşlar, İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlara kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Seneye İBB olarak biz de bu yarışmaya katılacağız. Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız. Enerjisi yüksek ve üretken bir kent olacağız. Seneye, İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz. Kadıköy Belediye Başkanımızla da konuştuk. İnşallah İstanbul'un tüm sahillerinde festival gerçekleştireceğiz. " dedi.

İmamoğlu: “Seneye biz de katılacağız”

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kalamış Marina'dan tekneye bindi. İmamoğlu, kısa deniz turunun ardından, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşların bulunduğu başka bir tekneye çıktı. Vatandaşlar, İmamoğlu ve eşi ile fotoğraf çektirirken İmamoğlu şunları söyledi: "Enerjisi yüksek bir kent İstanbul. Aynı zamanda bir deniz kentiyiz. Denizle buluşmayı teşvik eden her buluşmanın yanında olacağız. Bu organizasyona katkı sunan yaratıcı insanlara minnet duyuyorum. Seneye İBB olarak biz de bu yarışmaya katılacağız. Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız. Enerjisi yüksek ve üretken bir kent olacağız. Seneye, İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz. Kadıköy Belediye Başkanımızla da konuştuk. İnşallah İstanbul'un tüm sahillerinde festival gerçekleştireceğiz. İstanbul'la ilgili her yeniliğe açığız. Hepinizi çok seviyorum.”

4. Red Bull Uçuş Günü’nde birinci olan Coffee Lovers takımı ‘Pilotluk Eğitimi’ ödülünü kazandı. Yarışmanın amacı ise insanların kendilerinin tasarladığı uçakları en uzağa uçurmayı başarmaktı. Binlerce İstanbullunun Caddebostan sahilinde takip ettiği etkinlik ödül töreninin ardından sona erdi.