Plak Günleri'ne 'büyük usta' damga vurdu

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 4’üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri sona erdi. Plak Günleri'ne Cahit Berkay damga vururken, etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yanı sıra CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve gazeteci Oya Berberoğlu da katıldı

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, plakseverlerle plakçıları buluşturan 4. Kadıköy Plak Günleri’nin ikinci günü de dolu dolu geçti. Son güne Cahit Berkay söyleşisi damga vururken, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve gazeteci Oya Berberoğlu da katıldı.

Plak Günleri’nin ikinci günü olan Pazar günündeki etkinlikler ise Agop Çekmen’in plak hikayelerini plakseverlerle paylaştığı söyleşiyle başladı. Daha sonra DJ Volkan Judocu en sevilen parçaları pikaptan Kadıköylüler için çalarken bu seneki Plak Günleri’ne Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay söyleşisi damga vurdu.

1965’te başlayan bir müzik kariyeri...

“Onur kaynağı burada olmak. Kadıköy’ü konuşmaya gerek yok, Kadıköy her zaman hür insanların mekanı. İyi ki varsınız” diyerek konuşmasına başlayan Berkay, müzik hayatına başlangıcını şöyle anlattı: “1965’te profesyonel müziğe başladım. O dönem altın mikrofon yarışmaları vardı ve finale kaldık, ödüllerden biri de plak yapmaktı. 1974’ te ilk film müziğini yaptım. Çocukluğumda müzisyen olacağım diye bir idealim yoktu, mimar olmak istiyordum. Gitara merak saldım, ilk enstrümanım teneke trampetti. Bizim kuşağın gerek sinemada gerek müzik alanında kullandığı cihazlar o dönem batıda müzelerde sergileniyordu. Tedavülden kalkmıştı. Şimdiki durumla karşılaştırmak bile abes.”

Kendi kuşağının müziğe dokunmak istediğini ve bu yüzden analogun önemli olduğunu belirten Berkay, Barış Manço ve Cem Karaca ile anılarını anlatırken, “Teknoloji şu anda ilerledi analogla dijitali ayırt etmek için inanılmaz bir kulağınızın olması gerekiyor” dedi.

Cahit Berkay’dan ‘Susamam’ yorumu

Berkay, son olarak 17 rapcinin bir araya gelerek yaptığı Susamam ve Ezhel’in Olay şarkılarını değerlendirdi ve “Kocaman yürekli insanlar onlar. Benim prensibim şu; ne yaşıyorsan etkilendiğin şeyin şarkısını yap. Rapçiler de dokunmaya başladılar hayata. Hayatın içinden bir şey çıkarmazsan 3 ay sonra yoksun. Aşk şarkısı yapıyorsun aşık falan değilsin. Yalandan oluyor” diye konuştu.

Berkay’ın ardından söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, avukatlık yaptığı dönemde Cahit Berkay ile yollarının kesiştiğini anlattı: “Cahit hocam tarihleri verdi. Ben yoktum o tarihlerde, 1973 doğumluyum. Cahit Berkay’ın kısa bir süre avukatlığını da yaptım. Üzüm Ateş’in stajyeriydim. Cahit hocama, abime, üstadıma çok teşekkür ediyorum. Umarım seneye bu etkinliğin beşincisini daha büyük, daha coşkulu, daha büyük bir mekanda yaparız. Milletvekilimiz Enis Berberoğluna, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e, gazeteci Oya Berberoğlu’na da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan müzisyenlerden Hasan Cihat Örter de Plak Günleri’ne katılan isimler arasındaydı: “Kadıköy’de 40. sanat yılımı kutlamıştım, konserler vermiştim. Kadıköy zaten önemli benim için. Tekrar plağa dönülmesi güzel. Dijital ortamda her şey kaybolmaya mahkum. Unutuldu denen plak tekrar canlanmaya başladı. Burada kalite öne çıkıyor ve müzisyen olarak buna dikkat ediyorum. Gençler için çok mücadele vermiş biriyim. Gerçek müzik dinlemeye başlıyorlar. İşte önemi budur.”

Cahit Berkay söyleşisinin ardından Kadıköy Plak Günleri, Kornelia Binicewicz’in DJ performansıyla son buldu.