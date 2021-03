Pazarda veresiye dönemi!

Ekonomik sıkıntılar büyürken veresiye sistemi pazarlara taşındı

Pandemi ile artan yoksulluk, insanların alım gücünü azaltmaya devam ediyor. Normal şartlarda veresiye ile çalışmayan pazarcılar, artık vatandaşların da talebi doğrultusunda ürünü veresiye vermeye başladı. Gazete Kadıköy olarak Salı Pazarı’na gittik, kendileri de zor durumda olan pazarcı esnafı ile konuştuk.

“MÜŞTERİLERİMİZİ KIRAMIYORUZ”

6 yıldır salı ve cuma günleri tezgahını açan Atilla Yozcu, “Veresiye sistemi normalde pazarda yoktur fakat çoğu zaman sabit müşterilerimize bir ayrıcalık tanıyoruz. Çünkü artık onlar bizim müşterimiz olmaktan çıkıp ailemiz oldular. Biz de bu ekonomik sıkıntılar içinde onları kıramıyoruz” diyor ve şöyle devam ediyor: “Müşterilerimizin büyük bir kısmı onlara davranış şeklimizden ve sağladığımız imtiyazdan dolayı bizden memnun. Korona virüsü bizi geçen sene çok etkilemişti. İşler yarı yarıya düştü, şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz.”

“HİÇ PARA KAZANAMIYORUZ”

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik krizden dolayı insanların alım gücünün azaldığını belirten Enes Yalçın, “Sabit müşterilerimizin bir kısmı toplam tutarın hepsini ödeyemeyebiliyor. Biz de kalanını sonradan alabiliyoruz. Nasıl olsa biz her hafta buradayız. Bazen hiç parası olmayan müşterilerimize de kolaylık sağlıyoruz” diyor. Yalçın fiyat pahalılığı hakkında da şunları dile getiriyor: “Toptan aldığımız ürünler çok pahalı olmaya başladı. Geçen sene 50 TL’ye aldığım ürünü şu an 150 TL’ye alıyorum. Normalde bütün ailemi geçindirmesi gereken bu tezgâh şu an beni bile zor geçindiriyor. Hiç para kazanamıyoruz.”

“PANDEMİDEN ÖNCE YOKTU”

12 yıldır pazarcılık yapan ve pandemiden önce hiç veresiye teklif eden müşteri ile karşılaşmadığını dile getiren Ömer Yümrü, “Son zamanlarda insanlardan veresiye talepleri almaya başladık. Bunun temel sebebinin korona virüsü olduğunu düşünüyorum. Biz elimizden geldiğince veresiye vermeye çalışıyoruz. Normal şartlarda veresiye vermememiz gerekiyor fakat müşteriye güvendiğimiz zaman, içinde bulunduğumuz ekonomik durumu da göz önünde bulundurarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

“BAŞKA ÇAREMİZ KALMIYOR”

Son zamanlarda veresiye sistemiyle çalışan bir başka pazarcı Gökhan Boğulu, bu iyi niyetin zaman zaman suistimal edildiğine dikkat çekiyor: “İnsanlar gelip alıyor ve ücretini sonradan getirmeyenler oluyor. Zaten bizim de ekonomik gücümüz ortada. Çoğu zaman mağdur olabiliyoruz. Bazen de çok fakir kesimle karşılaşıyoruz. Parasını ödeyemediği için ücretsiz veriyoruz. İnsanlar artık 1 TL’lik ürünü alamaz hale geldi. Şu anda hiç siftah yapamadık. Cebimde 10 TL para var. İşler de eskisi gibi değil. Korona virüsünden önce günde 50 kilogramdan fazla kestane ve ceviz satıyorduk. Artık akşama kadar 5 kilogram ürün anca satıyoruz. O da poşet parasına gidiyor. İnsanlar o kadar zor durumda ki veresiye vermekten başka çaremiz kalmıyor. Açım diyen insan karşısında elimiz kolumuz bağlanıyor.”