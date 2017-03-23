Özgürlük Parkı'nda HAYIR'lı buluşma

‘Mahalle Meclisleri’ ‘HAYIR Kadıköy’ün çağrısıyla 18 Mart Cumartesi günü bir araya geldi

'HAYIR Kadıköy' bünyesinde bireysel katılımla ve yerel inisiyatifler üzerinden organize olan, yaptığı haftalık toplantılarla her bölge özelinde mahalle sakinleriyle bire bir görüşen Erenköy - Caddebostan; Fenerbahçe - Feneryolu - Zühtüpaşa; Göztepe - Merdivenköy mahalle meclisleri 18 Mart Cumartesi günü Göztepe Özgürlük Parkı’nda “Hayır Buluşması”nda bir araya geldi. Özgürlük Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatroda gerçekleşen etkinliğe yazar Latife Tekin, tarihçi-yazar Erdoğan Aydın, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve Yüksek Mühendis Mimar Mücella Yapıcı konuşmacı olarak katılırken Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa moderatör olarak yer aldı. Konuşmacılar, etkinlikte yaptıkları konuşmalarda, referandumda neden ‘Hayır’ diyeceklerini anlattı.

“SAVAŞTAN VE KÖTÜLÜKTEN YORULDUK”

Etkinlikte ilk konuşmayı yazar Latife Tekin yaptı. Tekin’in konuşmasında “barış” vurgusu öne çıktı: “Çok kültürlü çok renkli bir toplumu, çok küfürlü çok şiddeti bir toplum haline getirmiş bir coğrafyadan bir insan topluluğundan söz ediyoruz: İşte biziz o. Kendimizi iyi bir yerde tarifleyip karşımızdaki insanları kötü bir yerde tariflemek bizi düze çıkarmıyor. Eğer iyi bir yüzleşmeden geçersek ben bu ülkenin çok güzel bir ülke olacağına inanıyorum. Savaşmaktan ve kötülükten yorulduk. Barış gelsin. Kendi bedenlerimizin ve hayatlarımızn sahibi olalım”

“KAMPANYA EŞİT DEĞİL”

Etkinlikte ikinci konuşmayı 24. Dönem milletvekilli Kadir Gökmen Öğüt yaptı. Öğüt, referandum kampanya sürecinin eşit ve adil bir şekilde yürümediğini söyledi. Kamu imkanlarının “Evet” kampanyası için seferber edildiğini savunan Öğüt, “Akşam 23’te astığımız pankartlar sabah 4’te itinayla kaldırılıyor. Hayır pankartları gündüz bile toplatılıyor. Ayrıca, ‘Hayır’ toplantısına katılımlar yasaklanıyor” dedi.

“PSİKOLOJİK TRAVMA İÇİNDEYİZ”

Öğüt’ten sonra konuşan Mimar Mücella Yapıcı, referandumun OHAL koşullarında ve baskı altında yapıldığını savunurken buna kimsenin şaşırmadığını ifade etti. Bugün gelinen noktada insanların adalet duygusunu kaybettiğini söyleyen Yapıcı sözlerine şöyle devam etti: “Evet diyenler bizden daha beter bir durumda. En çok onlar hayat bağlarını kesiyorlar. Biz toplum olarak bir psikolojik travma içindeyiz. Hep birlikte, her türlü baskıyı ve hukuksuzluğu makul görmeye başladık, farkında mısınız?”

“HUKUK DEVLETİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Oturumun moderatörü Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, referandumda “hayır” oyu vereceğini söylerken, sebebini şöyle açıkladı: “Bu bir siyasi seçim değil. Türkiye’nin anayasal sisteminin bir hukuk devleti olarak devam etmesi için hayır oylarımız gerekli. Bu nedenle hayır diyoruz; çünkü hukuk devletinde yaşayan yurttaşlar olmak istiyoruz. Yurttaşlık haklarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz.”