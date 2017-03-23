Otobüs durakları taşınıyor

“Kadıköy Meydan Düzenleme Çalışmaları” kapsamında kaldırılması planlanan İETT otobüs ve minibüslerinin bir kısmının bundan sonra Uzunçayır Peron Alanı’nda hizmet vereceği duyuruldu

Kadıköy Meydan Projesi’nin parçası kapsamında “Kadıköy İlçesi Vapur İskelesi-Et Balık Kurumu Arası Cadde Düzenleme İnşaatı” adıyla rıhtımın düzenlenmesi çalışmaları, Beşiktaş İskelesi ile Karaköy İskelesi arasındaki sahil şeridinde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2014 yılında duyurduğu Kadıköy Meydan Projesi, Haydarpaşa’dan Deniz Otobüsü İskelesi’ne kadar olan sahil bandının yayalaştırılmasını kapsıyordu. Beşiktaş İskelesi ile Karaköy İskelesi arasındaki alan yaklaşık 3 ay önce panolarla kapatılarak projenin inşaatına başlandı ve hala devam ediyor.

ÇÖKÜNTÜ DÜZELTİLDİ

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş İskelesi’nin yanında bulunan noktada çöküntü meydana gelmişti. Beşiktaş-Karaköy İskelesi arasında inşaatın devam ettiği bölümde çelik kılıflar yerleştirildi ve içleri beton ile dolduruldu. Kıyı bandındaki bozulan, girintili çıkıntılı yerlerin düzenlenmesine ise devam ediliyor. Bu işlemin, Haydarpaşa’dan Deniz Otobüsü İskelesi’ne kadar olan sahil bandında bölüm bölüm yapılacağı ve yaklaşık 5-6 ay içinde tüm kıyı düzenlemesi çalışmalarının tamamlanacağı belirtiliyor.

SEYİR TERASI OLACAK

Kıyı düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından Kadıköy Meydan Projesi ile 230 bin metrekarelik Kadıköy sahili, metro istasyonu, Haldun Taner Tiyatrosu, vapur iskeleleri, Rıhtım Caddesi ve Haydarpaşa arasındaki yaklaşık 60 bin metrekarelik alanın yayalaştırılması çalışmaları başlayacak. Meydandaki tüm ağaçların korunarak yeni ağaçların dikileceğinin belirtildiği projede, seyir terasları ve bisiklet yolunun da yapılması planlanıyor.

“DURAKLAR UZUNÇAYIR’A”

Projenin tamamlanmasının ardından meydanda bulunan otobüs duraklarının başka bir noktaya taşınması planlanıyor. Şu an bunun için net bir açıklama yapılmadı ancak İBB’nin sayfasında yer alan bir habere göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Ekipleri tarafından yapılan Kadıköy Uzunçayır İETT Peron Alanı hizmete açıldı. Kadıköy meydanında yapılacak olan “Meydan Düzenleme Çalışmaları” kapsamında buradan kaldırılması planlanan İETT otobüs ve minibüslerinin bir kısmı, bundan sonra Uzunçayır Peron Alanı’nda hizmet verecek. Uzunçayır Metro İstasyonu ve Uzunçayır Metrobüs Durağına komşu olan yeni peron alanı, İETT otobüsleri ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarının metroya ve metrobüse entegrasyonu sağladı. Yaklaşık 12 bin metrekare peron alanında aynı anda 24 araç park edebilirken, 15 tane kapalı durak yerleştirilerek peron alanı kullanıma hazır hale getirildi. Sadece hat başı yapan araçların alındığı Uzunçayır Peron Alanı günlük olarak yaklaşık 18 bin yolcuya hizmet veriyor. Peronun üstüne, hava koşullarına göre açılıp kapanabilen modern bir yapı yapılacağı, yapıyla ilgili projelendirme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.