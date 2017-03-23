Oto sanayi esnafının “yol” isyanı

Göztepe Oto Sanayi esnafı, İBB’nin altyapı çalışması sonucunda, yolların çamur içinde kalmasını protesto etmek için yolu kapatarak eylem yaptı

Göztepe Oto Sanayi esnafı, İBB’nin altyapı çalışması için kazdığı yolu doldurmadığı, kentsel dönüşüm nedeniyle çalışan hafriyat kamyonları ve iş makinelerinin de etkisiyle yolların çamur içinde bırakıldığı gerekçesiyle 21 Mart Salı günü Yumurtacı Abdi Bey Sokağı’nda araçlarıyla yolu keserek eylem yaptı. Olayın üzerine polis ekipleri ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu alana gelirken, esnafın eylemi sonlandırdığı takdirde yolun düzeltileceğinin sözünü verdi. Biz de Gazete Kadıköy olarak esnafın dertlerini dinledik. Esnaflar, eylemden bir saat sonra İBB’ye ait kamyonların yola mıcır döktüğünü belirtiren, çalışmanın yetersiz olduğunu savundu.

“MÜŞTERİ KAYBETTİK”

Sanayi esnafı, yolda oluşan çamur tabakasıyla birlikte yaşadıkları mağduriyetleri gazetemize anlattı. Sanayi esnaflarından Ahmet Demirci “Biz burada aşağı yukarı 2000’e yakın esnafız. Tanıdıklarımızın dışında müşteri gelmiyor. Bu yollara kim gelsin. Ben bile dükkâna gelmek istemiyorum” derken, Yakup Arık, “Ben bir vatandaş olarak ayağıma poşet bağlayıp karşıya geçiyorum. Minibüs şoförleri bile üstümüzdeki çamurdan kaynaklı bizi almak istemiyorlar. Yazıklar olsun böyle belediyeye. Ben, her 2 saatte bir ayakkabı değiştiriyorum, pantolon değiştiriyorum” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı. Mehmet Yıldırım ise sanayinin halini gören müşterinin “lanet ederek” bir daha gelmediğini söylerken, tabela asılmamasını da eleştirdi.

“SORUNUN KAYNAĞI İBB”

Esnaflar, yolların çamurlanmaya başlamasının sebebinin İBB’nin altyapı çalışması için yolları kazdıktan sonra çıkan toprağı yolda bırakması olduğunu savundu. Sanayi esnafı Yakup Arık, “Altyapı çalışmasından önce yine toz pis vardı ama çamur yoktu. Ne zaman altyapı çalışması yapıldı ondan sonra burası bu hale geldi. Boruları bile bırakıp çekip gittiler. Altyapı yapılacak bu bizim için bir ihtiyaç. Ama sen bu yolu kazdın, yaptın. Üstünü kapatmadan, eski haline döndürmeden niye gidiyorsun? Biz belediyeyi aradıktan sonra bir kamyon gelip asfalt dökse bizim sorunumuz hallolacaktı. Bunu bile yapmıyorlar” derken Mehmet Yıldırım, belediyeye olan isyanını şöyle dile getirdi: “Buradaki olayın en büyük sebebi belediyenin ta kendisi. Kamyonların geçmesi bize sadece toz dumana sebep oluyor, esnaf olarak katlanıyorduk. Hatta inşaatlar yapılıyor, ekonomimiz gelişiyor diye seviniyorduk. Lakin belediye gelmiş orayı kazmış. Kazdığı tozu toprağı kenara atıyor. Yağmur da yağdığı zaman burası çamur oluyor. Bu ayıptır, zulümdür.”

“MUHATTAP BULAMIYORUZ”

20 gündür aynı problemden muzdarip olduğunu söyleyen esnaflar, işlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Konuyla ilgili İBB ve İSKİ’yi birçok kere arayarak durumu şikâyet ettiklerini söyleyen esnaflar, sürekli yönlendirmelerle karşılaştıklarını, sorunun çözümü için muhatap bulamadıklarını dile getirdi. Sanayi bölgesinde çaycılık yapan Mehmet Yıldırım, “Buradaki bizim canımızı sıkan asıl mesele çamurdan yürümek, toz solumak, müşterinin azalması değil. Canımızı sıkan mesele bizi kimsenin kaale almaması. Buradaki herkes gibi bende beyaz masayı aradım. En az 15 farklı kişiye derdimi anlattım. Bir yetkiliye bağlayıp sorunumuzu çözemediler” derken, sanayi esnaflarından Yakup Arık, “ 20 gündür sürekli arıyorum. Muhattap bulamadım. İSKİ’yi arıyorum, ‘Büyükşehir’i arayın’ diyorlar. Büyükşehir’i arıyorum, ‘İSKİ’yi arayın’ diyorlar” diye konuştu

“HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM”

Yol kapatma eyleminden bir saat sonra, belediyenin araçlarının gelerek yola mıcır döktüğünü aktaran esnaflar, çözümün geçici olduğunu ve kısa süre sonra yolun yine çamur olacağını belirtti. Sorunun kökten çözümü için beklemede olduklarını söyleyen esnaflar, sorun çözülene kadar haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.