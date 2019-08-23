“Ölmek istemiyorum” çığlığı her yerde

Eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum” çığlığı sokaklarda yankılanmaya devam ediyor. Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için Kadıköy’de yüzlerce kadının katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un, hayatını kaybetmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri kamuoyunda gündem oldu ve Bulut’un “Ben ölmek istemiyorum” sözü kadınların çığlığına dönüştü.

“Boşanmayı değil cinayeti engelle”

Sosyal medyada kadınlar, kadın cinayetlerine, erkek şiddetine ve yargılamadaki haksız indirimlere tepkilerini gösterirken Kadıköy’de de bir yürüyüş gerçekleştirildi. “Boşanmayı değil cinayeti engelle” ve “Ölmek istemiyorum #EmineBulut” pankartlarıyla Mehmet Ayvalıtaş’tan başlayan yürüyüş Moda’da sonlandı.

Moda’da okunan açıklama “Şiddetin, tacizin, ölüm tehditlerinin ve baskıların olmadığı eşit ve özgür bir hayatı istiyoruz” cümlesiyle başlarken açıklama son 3 günde yaşanan 3 kadın cinayetinin hatırlatılmasıyla devam etti: “Ağrı’da Emine Nuyan’ı ayrı yaşadığı kocası Özkan Nuyan ‘gel, boşanmayı kabul ediyorum’ diye kandırarak buluşmaya çağırdı ve öldürdü. Konya’da uzaklaştırma kararı almış olan Tuba Erkol’u çocuklarının önünde 20 kere bıçaklayarak öldüren kocası ‘Pişman mısın?’ sorusuna ‘Namus için pişman mı olunur?’ dedi. Kırıkkale’de Emine Bulut boşandığı kocası tarafından kızının önünde öldürüldü. Geriye Emine’nin ‘Ölmek istemiyorum’ sözleri kaldı. Türkiye’de her gün, her hafta kadın cinayeti işleniyor. Hiçbir kadın ölmek, şiddete, tacize, tecavüze maruz bırakılmak istemiyor.”

Erkek şiddetini önleyen yasalara, 6284 sayılı kanuna ve İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yapılan açıklamada bu hakların hepsinin kadınların elinden alınmaya çalışıldığı belirtildi. Metrobüste bir kadını taciz eden Fatih Özdemir’in serbest bırakıldığı hatırlatılarak “Kendini savunmak zorunda kalan kadınlar cezalandırılıyor. Biz, failleri aklayan, şiddeti önleyici mekanizmaları uygulamayan, tam tersine şiddetten yine kadınları ‘suçlu bulan’ düzene isyan ediyoruz. İsyanımız hayatımız için” denildi.

Kadınlar Birlikte Güçlü topluluğu adına yapılan açıklamanın ardından eylem sona erdi.

Ne Olmuştu?

18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki bir kafede Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fedai Baran tarafından kızının önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bulut’un bıçaklanma anına ait görüntüler sosyal medyada yayılırken Bulut’un "Ben ölmek istemiyorum" dediği, 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diye ağladığı görüntüler ekrana yansıdı. Sosyal medyada Emine Bulut ve kızının haykırışları yayılırken futbol kulüplerinden, siyasetçilere, kadın örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarına herkes cinayete tepki gösterdi.

Özellikle tepkilerde Bulut’un öldürülen ilk kadın olmadığı sadece 2019 yılında 222 kadının hayatını kaybettiği ve her yıl yüzlerce kadının şiddet gördüğü veya öldürüldüğü vurgulandı.