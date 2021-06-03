Odabaşı: AKP ziyniyeti oy vermiyor diye Kadıköy’ü mağdur etti

İSKİ Genel Kurulu’nun gerçekleştiği İBB Meclisi’inde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İSKİ’nin son 25 yılda Kadıköy’e hiçbir hizmette bulunmadığını söyledi

Geçtiğimiz hafta İSKİ’nin Genel Kurulu’nun gerçekleştiği İBB Meclisi’nde söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, önceki dönem İSKİ yönetiminin Kadıköy’e hiçbir yatırım yapmadığını söyledi.

İSKİ Genel Kurulu’nun görüşüldüğü mecliste konuşmayı özellikle tercih ettiğini söyleyen Başkan Odabaşı, “Biliyorum ki oldukça teknik bir konu. Elbet bunlar üzerine söyleyeceklerimiz olacak. Ama ben bugün, konunun siyaset ve adalet noktalarına değineceğim. Zira, son 25 yılda mağdur edilmiş bir ilçenin Kadıköy’ün belediye başkanıyım” dedi.

“KADIKÖYLÜLER ORANIN ‘ALTIYOL’ OLDUĞUNU BİLİR”

Başkan Odabaşı, konuşmasında AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksü’nun geçtiğimiz günlerde Altıyol yol yapım çalışmalarına ilişkin attığı tweetine atıfta bulunarak, “Geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet üzerinden kendisine esprili bir cevap vermiştim. Sayın Göksu, kendi ifadesiyle ‘Boğa Meydanı’ Kadıköylülerin deyimiyle Altıyol’un inşa halindeki bir fotoğrafını paylaştı, İBB’nin yavaş çalıştığı iddiasıyla. Sayın Göksu, 1994’den beri, Sayın Ekrem İmamoğlu göreve gelinceye kadar, O “Boğa Meydanı” dediğiniz Altıyol’a bir metre bile taş döşemediğinizi biliyor musunuz? Şimdi, Altıyol’un kaldırımlarını yenileyip, asfaltını atan İBB’yi karalıyorsunuz. İzansızlık burada işte. Allah’tan korkun” dedi.

“AKP ZİHNİYETİ OY VERMİYOR DİYE KADIKÖY’Ü MAĞDUR ETTİ”

İSKİ’nin önceki yönetiminin yıllardır Kadıköy’ye yatırım yapmadığını, yağmurlarda bazı mahallelerde su baskınları yaşandığını söyleyen Başkan Odabaşı, “2019 yılı itibariyle, ihtiyaç duyulan yağmur suyu kanal imalatlarına ivedilikle başlanılması hususundaki taleplerimiz karşılık bulmuş, İSKİ ve İBB ile varılan mutabakat sonucu yaşanan sorunların giderilmesi için çalışmalara başlanabilmiştir. İSKİ yapması gerekenleri yapmaya başlayınca, biz de çalışmalarımıza başlayabildik. Mesela, yıllardır su baskınlarının yaşandığı Rıhtım Caddesi artık korkulu rüya olmaktan çıktı. Biz de bağlantılarını yapmaya başladık. Tarihi Çarşı mesela. Altyapı sorunu nedeniyle yıllardır müdahale edemediğimiz Tarihi Çarşı’nın alt yapısını İSKİ’yle birlikte yeniledik. Şimdi sıra, üstyapısını düzenlemekte. Siz de çok iyi biliyorsunuz, hiçbir şey birbirinden bağımsız olmuyor. Bu kadar gözde bir kenti, 21. Yüz yılda, yağmurla bile baş edemeyecek hale getiren kim? Hemen söyleyeyim, İstanbul’un göbeğinde, İstanbul’un göz bebeği bir kenti bu hale getiren bir zihniyettir. Adaletten ve izandan bi’haber, İstanbul’u sevmeyen, kadir bilmeyen, tarih sevmeyen bir zihniyettir. Kadıköy’ü, sırf kendilerine oy vermiyor, iktidarlarına su taşımıyor diye cezalandırıp, 1 metre dahi yağmur suyu kanalı yapmayan bir zihniyettir. Evet, bu zihniyet AKP zihniyetidir” dedi.

“İSKİ 10 YILDA KADIKÖY’E 1 METRE KANAL DÖŞEMEDİ”

2019’da yaşanan yönetim değişikliği ile Kadıköy’de İSKİ’nin yatırımlarının başladığını söyleyen Başkan Odabaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarımdan 2019’dan geriye İSKİ’nin Kadıköy için neler yaptığını çıkarmalarını istedim. Hiç de zorlanmadan hazırladılar. İSKİ tarafından 2019 yılına kadar geriye dönük 10 yıllık sürede Kadıköy’de hiç yağmur suyu kanalı yapılmamış. AKP’nin son 10 yıllık döneminde, Kadıköy’de 1 metre yağmur suyu kanalı döşemeyen İSKİ, son iki yılda Kadıköy’de 2 bin 900 metre yağmur suyu kanalı imalatı yapmış. Ki, 12 kilometrenin de ihalesini yapmış. AKP’nin son 10 yıllık döneminde, 12 bin 757 metre atık su hattı çeken İSKİ, son iki yılda Kadıköy’de 6 bin 950 metre atık su kanalı imal etmiş. Rakamlar sizi yanıltmasın arkadaşlar, biri 10 yılda hatta 1994’den beri yapılan diğeri iki yılda yapılan işler.”