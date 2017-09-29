Haftalık Bağımsız Gazete 30 Eylül 2017
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Nuhoğlu muhtarlarla buluştu

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, muhtarlarla yaptığı aylık toplantısını belediyede gerçekleştirdi

Nuhoğlu muhtarlarla buluştu
Kaan DERTÜRK

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 21 mahalle muhtarıyla 26 Eylül Çarşamba günü belediye binasında gerçekleşen toplantıda buluştu. Aylık gerçekleşen toplantıya Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları Uygur Çakmak, Mehmet Şengün ve Kadıköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Rahmi Yüce katıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda, mahallelerin genel sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Her muhtarın kendi mahallesiyle ilgili taleplerini ilettiği toplantının ana gündem maddeleri arasında ise Alzheimer Merkezi'nin gelecekteki faaliyetleri, kaldırım düzenlemeleri, altyapı çalışmaları ve yeşil doku oldu. Muhtarların mahalleliyle diyalog halinde olması gerektiğini söyleyen Aykurt Nuhoğlu, “Muhtarların halka ilişkiler tarafında bulunması ve görev alması; vatandaşların muhtarlar vasıtasıyla sorunlarını, ihtiyaçlarını kent konseyine ve meclise aktarması önemli” diye konuştu.

Etiketler; #aykurt nuhoğlu #Kadıköy Belediyesi #muhtar #muhtarlar #muhtarlar buluşması #toplantı
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