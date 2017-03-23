Nuhoğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nde konuştu

İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri etkinliğinde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Denetimler ve bu konuda eğitim arttıkça iş kazalarının ve ölümlerin azalacağını düşünüyorum” diye konuştu

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri” etkinliğine katıldı. 22 Mart Çarşamba günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Nuhoğlu, “Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’de yılda yüzlerce kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi bünyesinde 2014 yılından itibaren 9 iş güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi hizmet veriyor. Belediye bünyesinde toplam 3 bin 500 personelimiz var. Taşeron ve kadrolu olmak üzere. Biz Kadıköy Belediyesi olarak taşeron ve kadrolu ayrımı yapmıyoruz. Taşeron işçiyi dönemsel çalışan işçi olarak düşünmemek gerek. Tüm çalışanlarımıza bu konuda eğitim sağlıyoruz” dedi.

Kadıköy Belediyesi olarak inşaatlardaki denetimlerin de sürdürüldüğünü ifade eden Nuhoğlu, “Çalışma Bakanlığı’nın denetlenmesi gereken inşaatların iş güvenliğini de kontrol ediyoruz. Ancak çoğu iş yerinde iş güvenliği kâğıt üstünde. Herhangi bir inşaata gittiğiniz zaman iş güvenliği uzmanı ve şantiye şefi bulma şansınız var mı? Kâğıt üstünde bulma şansınız var.” diye konuştu.

“İŞ KAZALARI GÜNDEME ALINMIYOR”

Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleri konusunda Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünyada ise üçüncü sırada olduğu bilgisini paylaşan Nuhoğlu, “Bu konunun bizi rahatsız etmesi gerekiyor. Kamuoyunda sürekli bu konuyu tartışmalıyız. Niye biz kamuoyunda bunları tartışıp sorunu nasıl çözebiliriz diye konuşmuyoruz? Türkiye’de bu sorunları tartışmaya açamazsak çözüme ulaşamayız. Yönetmeliği istediğimiz kadar okuyalım. Bilgisayarları açıp bakalım her türlü bilgi var. Bilgi eksikliği yok. Eksik olan şey bu sorunun gündeme alınmaması. Denetimler ve bu konuda eğitim arttıkça iş kazalarının ve ölümlerin azalacağını düşünüyorum. Bu konuyu gündemimize almak zorundayız” diye konuştu.

İş kazaları ile ilişkin yasal düzenlemelerin de gündeme alınması gerektiğini ifade eden Nuhoğlu,“En fazla inşaatlarda iş kazaları yaşanıyor. Yapı denetim firmalarının parasını kamu vermeli. Parasını mütehatlerin verdiği yapı denetim firmaları ve iş güvenliği uzmanları inşaatları denetleyemez. Özellikle inşaatlarda şantiye şeflerini çalışma alanlarında bulmak çok zor. Şantiye şeflerine sürekli şantiyede bulunma zorunluluğu getirilmeli”değerlendirmesinde bulundu.