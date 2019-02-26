Haftalık Bağımsız Gazete 26 Şubat 2019
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Nuh Köklü’nün katiline müebbet onandı

Kadıköy’de arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada bir esnaf tarafından bıçaklanarak katledilen gazeteci Nuh Köklü davasında Yargıtay kararını açıkladı

Nuh Köklü’nün katiline müebbet onandı
GazeteKadıköy

Kadıköy’de arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada bir esnaf tarafından bıçaklanarak katledilen gazeteci Nuh Köklü davasında Yargıtay kararını açıkladı. Sanıklardan Serkan Azizoğlu’na ‘kasten adam öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis cezasını oybirliğiyle onayan yüksek mahkeme, davanın diğer sanığı Nazım Coşanar hakkındaki beraat kararını da onayarak karara bağladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, açıkladığı kararda şu ifadelere yer verdi:

“Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Serkan’ın, maktul Nuh’u kasten öldürme, mağdurlar Kadim, Emrah ve Sema’yı kasten yaralamaya teşebbüs, mağdurlar Sema, Kadim, Emrah, Tamer, Kubilay, Vahit, Nurten, Enver, Elif, Halit, Nurgül ve Ferda’yı silahla tehdit ve hakaret suçlarının sübutları kabul oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle kısmen kabul kısmen reddedilmiş, sanık Nazım hakkında; maktul Nuh’u kasten öldürmeye yardım suçundan elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Serkan müdafiinin; haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, katılanlar vekilinin; bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, kısmen re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 22/01/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.”

Etiketler; #Nuh Köklü #Nefret cinayaeti
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