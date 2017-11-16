“Nitelikli lise” emlak fiyatlarını vurabilir

İstanbul’da “nitelikli okul” olarak belirlenmesi muhtemel olan liselerin büyük çoğunluğu kent merkezlerinde yoğunlaşıyor. Sistem değişikliği emlak fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından uygulanacak liselere kayıt sisteminde, liselerin bir kısmı sınavla, bir kısmı ise mahallesinden öğrenci alacak. Sınavla öğrenci alacak okullar, okul sayısı ile türleri göz önünde bulundurularak, fiziki altyapısı ile de yeterli fen, sosyal bilimler, Anadolu, meslek ve imam hatip liselerinin de aralarında bulunduğu proje okulları arasından Bakanlık tarafından belirlenecek.

Bakanlığın, sınavla öğrenci alan okulların sayısının genel itibarıyla ülke genelinde 600 ile 800 arasında olmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Sınav sonucuna göre yüzde 10’luk başarı dilimi içinde yer alan öğrencilerin yerleştirileceği bu okullar, illerdeki öğrenci sayısı ve okul türleri gözetilerek belirlenecek.

MAYIS AYINDA AÇIKLANACAK

Mayıs itibarıyla okul sayıları ve kontenjanlarının ilan edilmesi bekleniyor. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınav, haziranın ilk haftasında yapılacak. Sınav sonuçları aynı ay içerisinde ilan edilecek ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 tercih yapacak öğrenciler, puan üstünlüğüne göre bu okullardan birine yerleştirilecek. Yerleştirmenin, okul başarı puanı etki ettirilmeden tamamen merkezi sınav puanına göre yapılması ve temmuz itibari ile tamamlanarak ilan edilmesi planlanıyor.

Adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci alacak ortaokullar, il genelindeki okul türleri ve kontenjanları gözetilerek yakın çevresindeki liselerle eşleştirilecek. Öğrenciler, kendilerine en yakın okulları "yakından uzağa" sıralamasıyla temmuzda açılacak tercih ekranında, türleri ve kontenjanlarıyla görerek beş tercih yapacak. Tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için yerleştirme nakil isteğinde bulunabilecek.

İLÇELERE GÖRE LİSE SAYISI

“Nitelikli liseler” henüz açıklanmadı ama önceki yılların taban puanına bakarak hangi lisenin nitelikli kabul edileceğini kestirmek zor değil. Bu liselerin proje okulları olacağına kesin gözüyle bakılıyor. “Mahallem İstanbul” verilerine göre; Kadıköy, İstanbul’da en çok lisesi olan ilçelerden biri. Kadıköy’deki 26 lisenin 10 tanesi, yüksek puanla öğrenci alan ilk 100’de yer alıyor.

Fatih 28 ve Üsküdar 32 liseyle İstanbul’daki en çok lise barındıran ilçelerden bazıları. Kadıköy, Üsküdar ve Fatih’teki 87 lisenin 30’u en yüksek puanla öğrenci alan ilk 100’de yer alıyor. O ilçeleri sırasıyla 25 liseyle Kartal, 18 liseyle Beşiktaş, 32 liseyle Bahçelievler, 15’er liseyle Bakırköy ve Beyoğlu, 14 liseyle Silivri ve 22 Liseyle Maltepe izliyor. Bu tabloda fen liseleri, Anadolu liseleri ve Anadolu imam hatip liseleri de var.

24 BİN KİŞİ YARIŞACAK

Kadıköy’de toplam 26 lise var. Ancak sınavla girilebilecek lise sayısı henüz net değil. Mahallem İstanbul verilerine göre, Kadıköy’de liseye kayıt yapabilecek 23 bin 972 öğrenci bulunuyor.

MAHALLELERE GÖRE LİSE SAYISI:

Acıbadem:2, Bostancı:2, Caddebostan:2, Caferağa: 4, Dumlupınar:2, Eğitim:1, Erenköy:1, Göztepe: 4, Hasanpaşa:2, Koşuyolu: 1, Merdivenköy:1, Rasimpaşa:1, Suadiye:1, Sahrayıcedit:1, Zühtüpaşa:1

Kadıköy’de yüksek puanla öğrenci alan liselerin bazıları geçtiğimiz yıl “proje okul” olarak belirlenmişti. Kadıköy Anadolu, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi “proje okul” statüsüne alınan kurumlardandı. Bu okulların dışında Erenköy Kız Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ve İstanbul Kadıköy Lisesi de taban puanı yüksek olan liselerin arasında yer alıyor. Bu okulların önümüzdeki aylarda “nitelikli okul” olarak belirlenmesi bekleniyor.

YENİ SİSTEMDE NELER VAR?

-Yeni sistem 8. sınıfta bulunan 1 milyon 200 bin öğrenci için geçerli olacak.

-Veliler, çocuklarını ortaokula kaydettiklerinde öğrencinin hangi liseye gideceği belli olacak.

-Adrese dayalı sistem öğrencilerin yüzde 90’ını kapsayacak. * Sınava girmek isteğe bağlı olacak.

-Sistemle birlikte farklı birikim ve ilgi alanına sahip öğrenciler bir arada eğitim görecek.

-Haziran ayının ilk haftasında yapılacak sınavın sonucu aynı ayın içerisinde açıklanacak.

-Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak ve temel dersleri içerecek.

-Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek. Sınav 8’inci sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6, 7. ve 8. sınıf ders müfredatından yapılacak.

-Sınava giren öğrencilere de sınav girmeyenler gibi 5 adet tercih sunulacak.

-Her iki türde de liseye giriş yapan öğrencilerin sonuçları aynı anda açıklanacak.

EMLAK FİYATLARI ARTACAK MI?

Veriler İstanbul’daki 710 lisenin ilk 100’e giren okullarının şehir merkezlerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Ve uzmanlar, yeni sistemin uygulanmasıyla şehrin çevresine doğru yayılan iç göç dalgasının yeniden şehir merkezlerini cazibe merkezi haline getirme ihtimaline dikkat çekiyor. Bu durum yakın zamanda düşüşe geçen emlak fiyatlarını da etkileyecek gibi gözüküyor.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuyla ilgili Gazete Kadıköy’e değerlendirmelerde bulundu. Talep olması durumunda fiyatların da artmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Aşa, şu an kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını da ekledi.

Emlak fiyatlarındaki artışın mayıs ayından sonra belirginleşeceğine dikkat çeken Aşa, “ Veliler bence taşınmak için acele etmesinler. Daha birçok şey belirsiz durumda. Hangi okullar nitelikli lise olarak belirlendi bilemiyoruz. Şu an Beşiktaş ve Kadıköy gibi merkezi bölgelerde bir artış söz konusu ama bunlar münferit durumlar. Sistem değişikliği nedeniyle konut satış ve kira fiyatlarında bir artış var dememiz mümkün değil. Ancak belirli bir süre sonra piyasalarda bir yükselme bekliyoruz” diye konuştu.