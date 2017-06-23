Haftalık Bağımsız Gazete 25 Haziran 2017
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Necmettin Karaduman toprağa verildi

Eski TBMM Başkanı Karaduman’ın Cenazesi Toprağa Verildi

Necmettin Karaduman toprağa verildi
Mustafa SÜRMELİ

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Necmettin Karaduman’ın cenazesi, ikindi vakti Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aile adına taziyeleri, Karaduman’ın eşi Selma Karaduman, kız kardeşi Necla Karaduman ve kızları Gülberk Eminsoy ile Canan İlter kabul etti.

Cenaze törenine TBMM Başkan Vekili Akif Hamzaçebi ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve eski devlet bakanlarından Cavit Kavak da katıldı.

Trabzon’da 1927 yılında doğan Karaduman, 1944 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun olduktan sonra 1960 yılına kadar çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı.

Aynı yıl mülkiye müfettişliğine atanan Karaduman, bu görevi 5 yıl sürdürdü. Karaduman, 1966’da Kahramanmaraş Valiliğine atandı, devamında Erzurum ve İçel valiliklerinde bulundu. Karaduman, 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi Trabzon Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlığına 4 Aralık 1983 tarihinde seçilen Necmettin Karaduman aynı göreve 12 Eylül 1985 tarihinde yeniden getirildi. Karaduman evli ve 2 çocuk babasıydı.

Etiketler; #Necmettin Karaduman
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