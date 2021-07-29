Müze Gazhane’de hızlı başlangıç

Müze Gazhane, bu ayın başında açıldı ve birçok etkinliği İstanbullularla buluşturmaya başladı. Önümüzdeki haftalarda etkinlik sayısı artacak kültür sanat kompleksinde çocuklar için atölyeler, söyleşiler, sergiler sanatseverleri bekliyor.

Yeni İBB yönetimi, eski idarenin 2014’te ihale edip, 2019’da bitirmeyi taahhüt ettiği tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’ni, yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmanın ardından, “Müze Gazhane” adıyla 9 Temmuz’da hizmete açtı.

Müze Gazhane’nin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kültür-sanat merkezine dönüşecek bu kompleksin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek “Burasıyla aynı kaderi paylaşan ve atıl durumda olan Yedikule Gazhanesi’nde de restorasyon çalışmalarına başladığımızı ve orada da sizi, İstanbulluları, yine çok değerli bir kültür-sanat alanıyla, müze alanıyla buluşturacağımızı da İstanbullulara müjdelemek istiyorum” demişti ve İstanbullulara bir müjde daha vermişti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Bugün burada, bir hasret bitiyor. Bugün burada, Gazhane ile Kadıköylü, Gazhane ile İstanbullu kucaklaşıyor. Yaklaşık 30 yıl süren bir mücadele bugün; direnenlerin, üretenlerin, bilime ve sanata inananların zaferiyle taçlanıyor. Bugün burada, Kadıköy’ü var eden değerlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Daha doğrusu, hafızayı güncelleyip, yeniden dağarcığımızdaki yerine teslim ediyoruz” diye konuşmuştu.

Müze Gazhane, bir kültür-sanat merkezine dönüşecek ve İstanbul’un sembol mekanlarından biri olmaya aday. Müze Gazhane’yi İBB iştirak şirketi olan Kültür A.Ş. işletecek. Bünyesinde altı sergi ve müze salonu, iki tiyatro ve konser salonu, performans stüdyoları, Afife Batur Kütüphanesi, üç adet yeme-içme alanı, atölyeler ve ortak çalışma alanlarının olduğu Müze Gazhane’de etkinlikler de hızlı başladı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın organize etmesiyle çocuklarla birlikte “Kanal mı, İstanbul mu?” etkinliği düzenlenirken çocuklar, Kanal yerine İstanbul’da nelerin yapılmasını istediklerini harita üzerinde çizdiler.

Çocuklar için düzenlenen atölyenin dışında Dr. Gülsün Tanyeli ve Uğur Tanyeli’nin katılımıyla 11 Temmuz “Afife Batur’un İstanbul’u” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi oldukça önemliydi çünkü 2018 yılında hayatını kaybeden Afife Batur ve söyleşide konuşmacı olan Gülsün Tanyeli, Gazhane projesini ortaya çıkaran mimarlık tasarımlarının sahipleri.

AFİFE BATUR, HEM ANILDI HEM KONUŞULDU

Söyleşide Uğur Tanyeli İTÜ’de Afife Batur ile aynı odayı paylaştıkları 6 yıllık süreyi, “akademik hayatının en parıltılı dönemi” olarak tanımlarken Batur’un Türkiye’de akademi ve mimarlık tarihi açısından önemini anlattı.

Batur’un, mimarlık tarihindeki öncü rolü ve Hasanpaşa Gazhanesi’nin kurtarılmasındaki katkısından uzun bir şekilde bahsedilirken, Batur’un ‘İstanbul Art Nouveasu’nu keşfeden kişi olduğu vurgulandı.

Osmanlı mimarlık teknolojisi araştırmalarını başlatan, İstanbul’un 19. yüzyılını mimarlık tarihi bağlamında tarihselleştirmeye ilk girişen, Taşkışla’nın tarihini ilk yazan ve depremin mimarlık bağlamındaki tarih yazımını başlatan biri olduğunun da altı çizildi.

80 ÇİZERİN 170 KARİKATÜRÜ

Müze Gazhane’deki bir diğer sergi, küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın gerçekleştirdiği “Çizerini Yaşatan Çizgiler / Türk Karikatür Ustaları Özgür Eser Seçkisi” adlı sergi. Seçkide, yüzyıl önceki ilk nesil örneklerden, yakın geçmişe kadar çok fazla eser yer alıyor ve aralarında mesleğin öncülerinin de olduğu 80 çizerin 170 karikatürü sergileniyor.

Aydağ Saydut’un danışmanlığında oluşturulan seçkinin sergi tasarımı Dilara Tekin Gezginti ve Sena Yıldız Akgül’e, grafik tasarımı ise Oya Çitçi’ye ait. Müze Gazhane’de yer alan Bilim Müzesi ve İklim Müzesi ise özellikle çocuklara odaklanıyor.

Tüm bunlarla birlikte Eda Dereci ile “Karaktere dönüşen çizgiler” başlığıyla düzenlenen atölye, “Endüstriyel mirası korumak: Hasanpaşa Gazhane örneği” başlığıyla düzenlenen ve Dr. Gülsün Tanyeli, Dr. Deniz Aslan, Sevim Aslan’ın katıldığı söyleşi, Yüksel Demirtaş ile hafıza turu da gerçekleşen diğer etkinliklerden.

HANGİ SAATLER AÇIK?

Müze Gazhane’nin ziyaret edilebileceği gün ve saatler ise şöyle

Afife Batur Kütüphanesi: 09:00 - 21:00*

Karikatür ve Mizah Müzesi: 09:00 - 17:00*

İklim Müzesi: 09:00 - 17:00*

Çocuk Bilim Merkezi: 09:00 - 17:00*

Sergi Alanı: 09:00 - 17:00*

Sesli Kütüphane: 24 Saat Açık

* Pazartesi günleri hariç.

Önümüzdeki dönemde İstanbul ile özdeşleşen, evrensel vizyona sahip proje ve etkinliklerle hem İstanbullularla hem de dünyanın farklı yerlerinden gelecek olan misafirlerle buluşmaya hazırlanan Müze Gazhane’de düzenlenecek etkinlikler instagram.com/muzegazhane, twitter.com/MuzeGazhane hesaplarından da takip edilebilir.