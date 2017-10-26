Mutlu sona 1 yıl kaldı

Kapanan yollar, yıkılan köprüler, yenilenen alt geçitler… Kadıköylüler için trafik ve çevre kirliliği çilesine dönüşen Marmaray projesi 2018 yılında tamamlanacak

Marmaray projesi nedeniyle 2013 yılında son sefer yapılarak ulaşıma kapatılan ve 2015 yılında açılması planlanan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının 2018 yılının sonunda ulaşıma açılması planlanıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. "2018 yılı sonunda İstanbul'un her iki yakasındaki Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız" diyen Aslan, Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren'in Haydarpaşa Garı'na gidebildiği gibi, bazılarının da Marmaray'ı kullanarak Avrupa yakasına geçmiş olacağını ve ulaşımın kesintisiz hale geleceğini belirtti.

İki yıl sonunda bitmesi planlanan hattın yapımı 4 yıldır devam ediyor. En az 1 yıl daha çalışmaların devam edeceği proje kapsamında Ayrılıkçeşme-Gebze ve Kazlıçeşme-Halkalı arasında toplam 45 kilometrelik banliyö hattı yapılacak. Hattın tamamlanmasıyla Gebze’den Halkalı’ya 105, Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakikada seyahat edilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Son iki yıldır yakından takip ettiğimiz çalışmalarda gözle görülür bir ilerleme var. İnşaat sesinin çevre binalara daha az gitmesi amaçlı istinat duvarlarının yapımı, rayların döşeneceği zeminin sağlamlaştırma işlemleri, hat sayısının 2'den 3'e çıkarılması kapsamında köprü ve alt geçitlerin yenilenmesi ve istasyonların yapımı çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar 3 tarihi köprü yıkılarak yerine yenisi yapıldı. 3 hatlı demir yolu geçişine uygun hale getirilmesi amacıyla Yeldeğirmeni’ni Ayrılıkçeşmesi’ne bağlayan Uzun Hafız Sokak Rasimpaşa’yı Acıbadem’e bağlayan Halitağa Caddesi üzerindeki köprü 2016'da söküldü. Köprüyü oluşturan taşlar tek tek sökülerek numaralandırıldı. Söküm ve taşıma işi Anıtlar Kurulu’nun kararı ve onayı ile yapıldı. Erenköy İstasyonu’nun yakınındaki Ethem Efendi Köprüsü de geçtiğimiz yıl yıkılarak yerine yenisi yapılmıştı. Ethem Efendi Köprüsü de tarihi köprüler arasında yer alıyor. Sadece köprüler değil altgeçit ve üstgeçitler de projeye uygun hale getirilmek için yıkılarak yeniden yapılıyor. Şimdiye kadar birçok altgeçit yenilendi.

RAYLAR DÖŞENDİ

Banliyö hat üzerinde parçalı bir çalışma yürütülüyor. Taşköprü Caddesi Köprüsü’nün açılmasından sonra Ayrılıkçeşme ve Söğütlüçeşme arasındaki noktaya raylar döşendi. Bu raylar Marmaray trenleri için kuyruk hattı olarak kullanılacak. Kızıltoprak Söğütlüçeşme arasındaki kısıma ise raylar ve elektrik direkleri döşendi. Suadiye ve Erenköy arasında devam eden çalışmalarda gözle görülür bir ilerleme var. Suadiye İstasyonu yeni projede aktif olarak kullanılmayacak. Ancak istasyon tarihi yapılar arasında yer aldığı için korunmaya devam edecek. Şu an bu noktada yolcu peronları yapılmaya devam ediyor. Diğer noktalarda da zemin düzeltme ve duvar örme çalışmaları devam ediyor.

HANGİ YOLLAR KAPALI?

Marmaray projesi nedeniyle Kadıköylüler son dört yıldır toz, kirlilik ve trafik çilesiyle baş etmeye çalışıyor. Birçok cadde ve sokak yaya ve araç trafiğe kapatıldığı için çok yoğun bir araç trafiği yaşanıyor. Peki, şu an hangi yollar, caddeler ve sokaklar kapalı. Sürücüler ve yayalar alternatif olarak hangi yolları kullanmalı?

TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ KAPANDI

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi köprüsü proje kapsamında yıkılarak, projeye uygun hale getirilecek. Plana göre çalışma iki aşamada yapılacak ve çalışmanın tamamı yaklaşık 10 ay sonra tamamlanacak. Yaklaşık 300 gün sürecek çalışmaların ilk yarısında yeni köprünün motorlu araç trafiğine açılması planlanıyor. Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi aynı zamanda Göztepe - Dudullu Metrosu güzergâhı üzerinde bulunduğu için para dolaşımı planlarında ayrıca bu projeye yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Caddenin yaya ve araç trafiğine kapatılmasının ardından engelli ulaşımına da uygun olan bir geçit inşa edildi.

ALTERNATİF YOLLAR NELER?

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ilk 150 gün boyunca güneyde Kaptan İhsan Sokağı hizasından kuzeyde ise Nadirağa-Rıdvanpaşa Sokağı hizasından tamamen trafiğe kapatıldı. Motorlu araçlar için alternatif güzergâhlar, 520 metre doğudaki Ömerpaşa Caddesi üzerindeki hemzemin geçit ile 1250 metre batıdaki Selamiçeşme hemzemin geçidi olarak belirlendi. Selamiçeşme hemzemin geçidinin de işlevini kasım ayı içerisinde tamamlaması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Selamiçeşme Altgeçidi de kullanılabilecek.

BU SOKAKLAR DA KAPALI

Yaya geçişlerinin ise Meryem Atmaca Sokak ile Tanzimat Sokak'ı bağlayan geçici bir köprü ile sağlanması planlanıyor. Kaptan İhsan Sokak, Tanzimat Sokak ve Dr. Rıfatpaşa Sokağı’nda metro çalışması başlayacağı için bu sokakların kısmen araç trafiğe kapatılması ve çıkmaz sokak olması ön görülüyor. Hamit Oskay Sokağı’ın Mesire Sokağı ile Yeşilbahar Sokağı arasında kalan kısmında trafik yönü tersine çevrildi. Tütüncü Mehmet Efendi Sokak köprüsünün yenilenmesi 150 günün sonunda tamamlandıktan sonra köprünün ikinci 150 gün boyunca 1 şerit gidiş ve 1 şerit geliş şeklinde motorlu araç trafiğine açık tutulması planlanıyor.

BEŞ AY SONRA AÇILACAK

Feneryolu Mahallesi’nde yer alan Gazi Muhtar Paşa Sokak da geçtiğimiz eylül ayında yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve Bağdat Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan sokak, bölgenin yaya ve araç trafiğinde önemli bir yere sahip. 5 ay daha sürmesi planlanan çalışmalar nedeniyle araç sürücüleri Selamiçeşme hem zemin yolunu, yayalar da Feneryolu İstasyonu’nun altgeçidini kullanabilecek.

METRO ÇALIŞMASI BAŞLADI

Kadıköy sınırları içerisinde devam eden metro çalışmaları da bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılmasına neden oluyor. Göztepe - Ataşehir Ümraniye metro projesi kapsamında İnönü Caddesi ile Atatürk Caddesi'ni bağlayan bağlantı yolu üzerinde geçici trafik sirkülasyon çalışması başlayacak. Atatürk Caddesi ile anılan bağlantı yolunun kesiştiği köşede dikey kazı çalışmaları yapılabilmesi taşıt ve yaya trafiğine kapatılacak. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararı'na göre yapılacak İnönü Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne olan bağlantı kavşağı kapatılarak yaklaşık 30 metre ötede düzenlenecek olan yeni sinyalize bağlantı kavşağı devreye alınacak. Çalışmaların 1150 gün sürmesi planlanıyor. Kapatılacak alan içerisinde Atatürk Caddesi'nin simgesi olan Atatürk Büstü de yer alıyor. Büstün çalışmalar sırasında zarar görmemesi için İnönü Caddesi’ne yakın bir noktaya taşınması kararlaştırıldı. Trafik işaretleme ve alan kapatma işlemlerinin 2 hafta sürmesi öngörülüyor.

OTOBÜSLERİN GÜZERGÂHLARI DEĞİŞTİ

Gerek Marmaray inşaatından gerek son aylarda kapatılan yollardan kaynaklı Kadıköy’den geçen birçok İETT hattı iptal olurken, bir kısmının da güzergâhı değişti. 4C Kadıköy- Erko Sitesi Ring hattı, 112 Bostancı-Taksim ve 128 Bostancı-Mecidiyeköy hattı işlevini yitirdiği gerekçesiyle iptal edildi. Altıntepe minibüs yolunu kullanan 17S hattı, bundan sonra gidiş ve dönüşlerde Küçükyalı güzergâhını kullanacak. Kadıköy’den Zümrütevler durağına kadar giden 19Z hattı ise Kiptaş Sitesi’ne kadar kısaltıldı. 1946’dan bu yana Kadıköy’den başlayıp Bostancı’da sonlanan tarihi 4 numaralı otobüs hattı ise Bostancı’dan Maltepe Sahili’ne kadar uzatıldı.

DURAKLARIN YENİLENMESİNİ İSTİYORLAR

İstanbul’da yer alan demiryolu hatlarından biri olan T3 Kadıköy - Moda tramvay hattı, bir diğer adıyla “nostaljik tramvay”, toplu taşımanın yanı sıra turistik amaçla da kullanılıyor. Tramvay hattında günlük ortalama 2 bin 500 yolcu taşınıyor ve tamamı yerüstünde yer alan hatta 10 durak mevcut. Ancak bu durakların büyük bir çoğunluğu uzun süredir bakımsız durumda. Gazetemize ulaşan vatandaşlar, duraklardaki direkler ve isim levhalarının paslandığına ve bazı durakların isim levhalarının da kaybolduğuna dikkat çekti.