Müfredat değişikliği Kadıköy'de protesto edildi

Kadıköy'de bir araya gelen yüzlerce kişi müfredat değişikliğini protesto etti. Eylemde, bilimsel ve laik eğitimden uzak olduğu için müfredatın bir an önce geri çekilmesi çağrısı yapıldı

Son günlerde çok fazla tartışılan müfredat değişikliği İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı eylemlerle protesto edildi. İstanbul'daki eylemin adresi ise Kadıköy oldu.Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi'nin çağrısıyla Süreyya Operası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi değişikliğin bir an önce geri çekilmesini talep etti.

''Bilim Dışı Bu Müfredatı Durdurulalım'' yazılı pankartın arkasında toplanıp yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, ellerinde ''Bu Müfredat Akla Zarar'', ''Bilimsel Laik Eğitim Haktır'', ''Bu Müfredatta Laiklik Düşmanlığı Var'' ve ''Eğitimde Cinsiyetçiliğe Hayır'' yazılı dövizler taşıdı. Süreyya Operası'ndan Khalkedon Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüyen gruba esnaf ve vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

''LAİK OLMAYAN BİLİMSEL OLAMAZ''

Khalkedon Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, "Eğitim-öğretim döneminin başlamasına iki gün kala çocuklarımızın geleceği için toplandık. 21. yüzyılda bilimi yasaklayan çağdışı müfredata dur demek için toplandık. Her yurttaşın özgürce, barış içinde, haklarına sahip olarak yaşadığı bir ülke istiyoruz. Doğru bir eğitim sisteminin bunun için şart olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bilimsel ve laik eğitim için herkesi görev ve sorumluluğa davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ismi çocuk istismarıyla gündeme gelen dernek ve vakıflarla protokoller imzaladığı ifade edilirken, ''Bu protokoller iptal edilsin. Yeni müfredat, ataerkil aile yapısının ve erkek egemen toplumun ailedeki varlığını tam anlamıyla koruyup yüceltiyor. Kadın düşmanı müfredat durdurulsun'' sözlerine de yer verildi.

Müfredat değişikliğiyle beraber genç nesiller arasında kin ve düşmanlığın artacağı uyarısı yapılırken, açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı: ''Bizi başka bir topluma dönüştüren, tüm değerlere saldıran 'Kurucu iradeyi ve Atatürk'ü yok sayan, cihat gibi yıkıcı kavramları 'değerlerimiz' diye anlatmaya çalışan bir müfredatı kabul etmiyoruz. Bizler cihat yerine, her koşulda cihanda barıştan yanayız. Ve barışın temini de her zaman laiklik ilkesinin varlığıyla mümkündür. Laik olmayan bir eğitimin bilimse olması, bilimsel olmayan bir sistemin de evrensel nitelikler taşıması mümkün değildir. ''