Haftalık Bağımsız Gazete 17 Ekim 2019
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Moda Vapuru geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 33 yıl aradan sonra Moda vapurunu yeniden İstanbul’a kazandırıyor

Moda Vapuru geri dönüyor
Erhan DEMİRTAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un iki yakası arasında yolcu taşıyan 33 yıllık  Moda vapurunu Haliç Tersanesi’nde yeniliyor.1986 yılında İstanbullulara hizmet vermeye başlayan Moda vapurunun Haliç Tersanesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla uzun yıllar hizmet vermesi amaçlanıyor.

BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

İBB Şehir Hatları’ndan aldığımız bilgiye göre; yenileme çalışmaları kapsamında vapurun ana güvertesinden taraça güvertesine saç kaplamaları, iç ve dış mekan kaplamaları, yolcu salonları tümüyle yenileniyor. Vapur ana makine dairesinden pervanelerine kadar elden geçirilmiş olacak. Uzun zamandır Haliç Tersanesi’nde yenilenmeyi bekleyen  Moda vapurunun  tüm dış mekan ve açık güvertelerde ahşap zemin kaplaması ile iç ve dış mekan koltukları da  yenileniyor. Yolcu salonlarının zemin kaplaması PVC ile kaplanıyor. Tuvaletler tümüyle sökülerek yenileniyor, ayrıca dezavantajlı gruplar için engelli tuvaleti de ilave edilecek.

2020 yılında Boğaz’ın sularıyla tekrar buluşturulması planlanan Moda vapurunun Şehir Hatlarının tüm iskelelerinde hizmet vermesi bekleniyor.

TENTE KALDIRILACAK

Beşiktaş-Adalar İskelesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında iskelenin girişine çelik konstrüksiyon imalatı yapılmıştı. TMMOB ve Kadıköy Belediyesi’nin şikâyetleri üzerine İstanbul 5 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, iskelenin girişinde bulunan tenteli yapının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili müdürlüğü tarafından verilen süre içerisinde kaldırılmasına karar vermişti.

Şehir Hatları’nın paylaştığı bilgiye göre iskele önündeki ek yapının 15 gün içinde kaldırılması planlanıyor.

Etiketler; #moda #modavapuru #kadikoy #ulaşım #deniz #vapur #ibb
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