“Mobil Atık Getirme Merkezi” hizmete başladı

Kadıköy Belediyesi 15 Haziran itibariyle “Kadıköy Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi” projesini başlattı

Kadıköy Belediyesi 15 Haziran itibariyle “Kadıköy Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi” projesini başlattı. 29 noktada hizmet vermeye başlayan Mobil Atık Getirme Merkezi'nin bekleme noktaları, günleri ve saatleri hakkında bilgi almak için; Kadıköy Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi Haritası'nı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, “Kadıköy Belediyesi Atık Getirme Noktalarımız” cep telefonu uygulamasını indirerek hızlı ve kolayca size en yakın atık noktasını bulabilirsiniz.

IOS ve Android için uyumlu uygulamayı indirmek için tıklayınız.

Soru, şikayet ve önerileriniz için Atık Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Telefon: (0216) 414 38 15