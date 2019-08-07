Minibüs şoförleri kontak kapattı

Marmaray’ın açılmasıyla birlikte işleri düşen KadıköyPendik/Küçükbakkalköy hattındaki minibüs şoförleri yeni hatlar açılması talebiyle kontak kapatma eylemi yaptı

Banliyö hattının 2013 yılında kapanmasının ardından alternatifsiz kalan yolcular Kadıköy-Pendik minibüs hattına mecbur bırakılmış, bu süre içerisinde minibüs sayıları arttırılmıştı. Marmaray’ın bitmesi ve hattın tekrar aktif hale gelmesinin ardından aynı güzergâhta hizmet veren minibüslerin işlerinde yarı yarıya varan bir düşüş yaşandı. İşleri düşen minibüsçüler kontak kapatma eylemi yaptı. Minibüs Caddesi olarak bilinen Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde dizilen onlarca minibüs kontak kapatarak yeni hatların açılmasını istedi.

“DÜŞÜNÜLMEDEN YAPILDI”

İsmini vermek istemeyen bir minibüs şoförü, hat yapılırken bu sorunun olacağını bildikleri için birçok başvuru yaptıklarını fakat başvuruların yanıtlanmadığını dile getirdi. Şoför taleplerinin yeni hatların açılması olduğunu söylerken, “Bu hem bizim için hem vatandaş için iyi bir şey. Şu an ihtiyaç olan birçok hat var. Metro ve Marmaray’ın gitmediği hatlar… O hatları açalım ki buradaki yoğunluk son bulsun. İnsanlar evine ekmek götürebilsin.” dedi. Bir diğer minibüs şoförü ise, “Marmaray’dan sonra şoförlerin çoğu işsiz kaldı. Plaka sahipleri para kazanamadığı için şoförleri çıkararak kendileri işe çıkmaya başladı. Buradan binlerce insan ekmek yiyor. Bu sorunu çözelim” diye konuştu.