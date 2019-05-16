Milli mücadele ruhu Kadıköy’de

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 100. yılı Kadıköy’de gün boyu süren etkinliklerle kutlanacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı herkesi tüm Kadıköylüleri etkinliklere ve Bağdat Caddesi’nde yapılacak ‘100’üncü Yıl Yürüyüşü’ne davet etti

Kadıköy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 100’üncü yılını coşkuyla kutluyor. Kadıköy Belediyesi Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında pek çok etkinlik düzenliyor. Gün boyu sürecek etkinliklerin doruk noktasını Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek ‘100’üncü Yıl Yürüyüşü’ oluşturacak. Yüz binler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 19 Mayıs akşamı Bağdat Caddesi’nde ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ mesajları ile yürüyecek.

100.YIL BİSİKLET TURU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kadıköy’de bisiklet turu ile başlayacak. Bu yıl da her yıl olduğu gibi her yaştan yurttaş ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek. Bisiklet Turu 11.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda başlıyor. Yaklaşık 12 kilometrelik bisiklet turu yine Kalamış Atatürk Parkı’nda son bulacak.

KALAMIŞ PARKI BAYRAMIN ADRESİ OLACAK

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın merkez üssü Kalamış Atatürk Parkı olacak. DJ performansı ile renklenecek etkinlikte, katılımcılar saat 11.00’den itibaren sportif aktiviteler, trambolin, tırmanma duvarı gibi etkinliklerle günün tadını çıkaracak.

Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek programın tamamı şöyle:

- Bisiklet Turu 11.00 – 13.00

- Kaykay Festivali 13.00 – 17.00

- Halk Oyunları Gösterisi 13.00

- Lakros Gösteri Maçı 14.00 – 15.00

- Halk Oyunları Gösterisi 15.00

- Park içi alan etkinlikleri 11.00 – 17.00

- Tüm gün DJ performans

BAĞDAT CADDESİ’NDE 100. YIL YÜRÜYÜŞÜ

19 Mayıs’ta İstanbul’un kalbi Kadıköy Bağdat Caddesi’nde atacak. Milli mücadelenin 100’üncü yılında Bağdat Caddesi’nde yüz binlerce kişi ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürüyecek. Yürüyüş saat 18.00’de Suadiye Işıklar’dan başlayacak.

FİNAL FOUR KEYFİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın son etkinliği Euro League 2019 Final Four maçları olacak. Final Four final maçı ile üçüncülük maçlarını hep birlikte izlemek için Kalamış ve Yoğurtçu Parkı’na dev ekranlar yerleştirilecek.

BAŞKAN’DAN ÇAĞRI

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, milli mücadelenin bitmeyen ruhunun Kadıköy’de olduğunu belirterek şunları paylaştı: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ve 100’üncü Yıl Yürüyüşü coşkusunda yüz binlerle buluşuyoruz. Çünkü inancımız tam, #HerŞeyÇokGüzelOlacak.”

19 Mayıs Atartürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tarihimize yakışır bir şekilde kutlamaya hazır olduklarını belirten Odabaşı, “Kalamış’ta etkinliklerle bir gün geçirmeye, akşam da Bağdat Caddesi’ndeki 100. Yıl Yürüyüşü’müze tüm halkımız davetlidir” dedi.

100. YIL SÖYLEŞİLERİ

18 Mayıs 10.30: TESAK, 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu işbirliğiyle 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında kapsamlı bir panel düzenliyor:1919’dan Bugüne ve Yarına Paneli. Milli Mücadele’nin başlangıcı, Kurtuluş ve Cumhuriyet’in ilk adımı olan 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında, 20’nci ve 21’inci yüzyılın ufkundaki gelişmeler uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

19 Mayıs 14.00: 100. Yıl Platformu, Türk Kurtuluş Savaşı ve Aydınlanması Paneli düzenliyor. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in de katılacağı panel Büyük Kulüp’te düzenlenecek.