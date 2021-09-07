MEB’den korona virüsü rehberi

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" hazırlandı

Yeni eğitim öğretim yılı 1,5 yılın ardından yüz yüze olarak başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" hazırladı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan kurallar Türkiye geneli tüm okullarda uygulanacak.

ÖĞRENCİ POZİTİF ÇIKARSA

Rehbere göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrenciler izlenecek ve okula devam edecekler. Aynı durumda öğretmenler de izlenerek eğitim vermeye devam edecekler. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar, kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci ya da öğretmen okula devam edecek, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek. Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

TAKİP EDİLECEKLER

Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Ayrıca bu durumda okulda tüm öğretmenler, temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecekler. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek; sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması olması durumunda ise diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek, okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saat arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler, okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecek.

Servislerde öğrencilerden birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecekler. Bu durumda, servis şoförü ve rehber personel temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam edecekler.

TEMASLI KABUL EDİLENLER

Hazırlanan rehbere göre, "temaslı kabul edilenler" ve "yakın temaslı kabul edilenler" olmak üzere iki ayrı durumda neler yapılacağına ilişkin şu detaylara da yer verildi:

Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar, kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler, okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

YAKIN TEMASLI KABUL EDİLENLER

Aynı sınıfta eş zamanlı (10 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

OKUL ÖNCESİ VE KREŞLER

Covid-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne göre izole edilerek tedavi edilecek. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilecek. Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf, yakın temaslı kabul edilecek. Bu sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu hâlde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi, yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı olarak takip edilecek.