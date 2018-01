Martılar yuvalarında mutlu

Kadıköy Belediyesi'nin inşa ettiği Kadıköy Anadolu Lisesi pansiyon binası açıldı

Kadıköy Anadolu Lisesi yatılı pansiyon binası deprem riski, fiziki yetersizlikler gibi nedenlerle 2017-2018 öğretim yılı öncesi kapatıldı. Bu kararın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrası okul arazisi içinde yeni pansiyon binası yapıldı. Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Anadolu Lisesi velileri ve gönüllü bağışçılar ile birlikte yapılan geçici pansiyon binasının açılışı 10 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Kadıköy Kaymakam Vekili Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Arslan, ilçe protokolü, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, 300 Veli İnsiyatifi’nden veliler katıldı. Yatılı okul öğrencilerinin marşlarıyla eşlik ettiği açılışta Kadıköy Anadolu Lisesi’nin çok sesli öğrenci korosu, halk oyunları grubu ve öğrenci orkestrası sahne aldı. Öğrencilerin söylediği şarkılar ardından ilk konuşmayı Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrenci Meclis Başkanı Altuğ Corav yaptı. Corav, pansiyon binasının yapımında emeği geçen kurum ve şahıslara teşekkür etti.

“GENÇLER GELECEĞİN TEMİNATI”

Kadıköy Belediyesi Etüt Proje Müdürü Leyla Terzi de pansiyon binalarının yapım sürecini ve teknik özelliklerini katılımcılarla paylaştı. Terzi’den sonra söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, öğrencilerin barınabileceği pansiyon binasıyla ilgili gerekli işlemlerin çok kısa sürede tamamlandığını belirterek şöyle devam etti: “Belki de Türkiye’deki en hızlı bürokrasi süreci Kadıköy Anadolu Lisesi’nde işledi. Velilerimizin bu süreçte çok büyük katkıları ve emekleri var. 1 milyon TL’ye yakın bağış toplayıp katkı sağladılar. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze de İstanbul Valimize de teşekkür ediyorum. Kendi çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Kendi çocukları burada okuyormuş gibi gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. 90 gün gibi bir sürede yapıldı. Gençler bu ülkenin geleceği. Çocuklarımızın mutlu bir ortamda çalışabilmeleri emin olun bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Kadıköy Anadolu Lisesi sadece Kadıköy ün değil Türkiye’nin lisesi. Türkiye’nin çok farklı yerlerinden gelen öğrenciler buraya gelip okuyor. Bu bize zenginlik katıyor.”

Nuhoğlu’nun ardından konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta pansiyon binasıyla ilgili velilerle yaptığı ilk görüşmeyi anlatarak “Arkadaşlar sadece sorunlarıyla değil, çözüm önerileriyle gelmişlerdi. Valimize durumu anlattık ve bizi görevlendirdi. İşlemlere başladık. Hızlı bir şekilde hallettik. Velilerin topladığı bağış yetmiyordu. O kısımda da belediye başkanımız çok büyük bir destek verdi. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Öğrenci velileri tarafından Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na verilen plaketlerin ardından öğrencilerin coşkulu alkışlarıyla kurdele kesildi.

“YATILI RUHU YAŞIYOR”

Burcu Cingöz (12. Sınıf Öğrencisi): Eski yurttaydım. Yurdun yıkılma kararı alındı. Okulumuz ve Kadıköy Belediyesi sağ olsun böyle bir prefabrik inşa ettiler. Eski yurdumuzu da çok seviyoruz ama deprem riski nedeniyle korkuyorduk. Hem hijyen hem de düzen açısından burası daha rahat. Artık burada kalıyoruz. Tam ümidimizi yitirdiğimiz bir zamanda böyle bir şey bizim için çok güzel oldu. Derslerimize daha fazla motive oluyoruz. Çok mutluyum.

Sevtap Cingöz (Öğrenci Velisi): Burcu’nun annesiyim. Tekirdağ’dan geliyoruz. Tam umutlarımızın bittiği, çocuklarımızı nereye yerleştiririz dediğimiz anda okul müdürünün, velilerin, derneğin velilerin ve Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle böyle bir projeye imza atıldı. Çocuklar çok mutlu. İlk defa böyle bir projeye imza atıldı. Aslında böyle bir sonuçla karşılaşacağımızı tahmin etmiyordum. 3 ay boyunca çocuklarımız çok zorluk çektiler ama velilerimiz birleşti ve koca bir KAL ailesi olduk. Umarım bu proje İnşallah örnek olur.

Arzum Küçük (12. Sınıf Öğrencisi): İki ay boyunca çok sıkıntı çektim. Bizim için eski yurdun manevi bir değeri var. Ama burada olmaktan da çok mutluyum. Deprem korkusu yaşıyorduk. Ama burası her şeyiyle yeni bir bina. Alt yapısı eski binaya göre çok iyi. Bizi düşünüp burayı çok kısa sürede inşa eden KALİD, KALEV ve Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

Yunus Bernar (10. Sınıf öğrencisi): Denizli’den geliyorum. İki ay boyunca zorluk çektim. Eski yurdumuz kapanınca ailem İstanbul’a geldi benim için ve Ataşehir’de ev tuttuk. Ama buraya gelip gitmem sorun oluyordu. Bir de burada olmak çok güzel. Arkadaşlarımla beraberim. Birlikte ders çalışıyoruz. Bu bina küçük olmasına rağmen eski yatakhaneden daha kaliteli.

Mete ... (10. Sınıf Öğrenci): Ben Yunus kadar şanslı değildim. Bizi İstanbul Kadıköy Lisesi’ne taşıdılar. Orada iki ay boyunca zor şartlarda yaşadık. Buraya geçmemiz bizim için çok güzel oldu. Her saatte sıcak suyumuz var. Çalışma odalarımız mevcut. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Melek Ak (Öğrenci Velisi): Sakarya’dan geliyoruz. Benim de oğlum bu okulda eğitim görüyor. Yatakhane kapandığı için yaz boyunca çok sıkıntı çektik. Çocuklarımızın ne olacağını, nerede kalacağını sürekli düşünüyorduk. Şimdi gönlümüz rahat çünkü çocuklarımız güvenli bir ortamda barınıyorlar. Oğlum da memnun olduğunu söylüyor. Ben de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Avni Haznedaroğlu (300 Veli İnisiyatifi Temsilcisi): 260 öğrencinin kaldığı yurdumuzun kapanmasından sonra bu oluşumu kurduk ve ilgili kurumlara gittik. Taleplerimizi ilettik ve kampüs içinde geçici bir pansiyon binasının yapılmasını istedik. 25 Ağustos’ta başlayan çalışmalar kasım ayında tamamlandı. Bugün çok mutluyuz çünkü yatılının ruhu devam ediyor. Özellikle Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür ediyorum.

ETÜT ODALARI VE YEMEKHANE DE VAR

Kadıköy Anadolu Lisesi pansiyon binaları üç blok ve çevre düzenlemesinden oluşuyor. A, B ve C bloklardan oluşan binalarda, A ve B blokları 150 kız ve 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin kalabileceği biçimde inşa edildi. C blok ise her bir katı 482 metrekare olan toplam 864 metre kare zemin yemekhane ve mutfak, üst kat ise çok amaçlı salon olarak inşa edildi. Yurt binasında ayrıca etüt odaları ve TV dinlenme odaları da var. Yatakhaneler 4 ve 6 öğrencinin kalabileceği biçimde düzenlendi.