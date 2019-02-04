Marmaray’ın açılış tarihi belli oldu!

Haydarpaşa Dayanışması’nın pazar eyleminde konuşan Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, Gebze-Halkalı banliyö hattının 9 Mart’ta açılacağını söyledi

İstanbul’un kent içi ulaşımında büyük bir öneme sahip olan banliyö tren seferleri 19 Haziran 2013 tarihinde durdurulmuştu. Marmaray projesi nedeniyle durdurulan tren seferlerinin 2 yıl sonra hizmete açılacağı belirtilmişti ancak ana hat trenlerinin durdurulduğu 31 Ocak 2012’den beri, yani tam 7 yıldır Haydarpaşa Garı’ndan trenler kalkmıyor. Yüksek hızlı tren seferleri Pendik’ten devam ediyor. Peki, banliyö tren seferleri ne zaman başlayacak? Ana hat trenleri Haydarpaşa Garı’ndan kalkacak mı?

7 YILDIR SUSMADILAR

Tren seferlerinin kaldırıldığı günden beri her hafta nöbet tutan Haydarpaşa Dayanışması, yedi yıldır tren sesinin duyulmadığı Haydarpaşa’da inatla eylemlerini sürdürüyor. Garın otel olmaması için sayısız dava açan ve Haydarpaşa Garı’nın kültürel miras olarak korunmasında büyük paya sahip olan dayanışma üyeleri, 3 Şubat Pazar günü bir kez daha “Haydarpaşa Gar olarak kalacak” dedi.

“9 MART’TA AÇILIYOR”

Eylemde söz alan Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Marmaray’ın açılış tarihi hakkında bilgi verdi. Gebze-Halkalı hattının 9 Mart’ta açılacağını söyleyen Bektaş şöyle konuştu: “369 haftadır eylemdeyiz. Bu 2583 gün demektir. Bu eylemleri devam ettiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Adım adım zafere yaklaşıyoruz. Haydarpaşa’ya tren gelecek, bundan dönüş yok. Ankara Garı’nın satılmamasına örnek olmak istiyoruz. Kamu mallarının satılmamasına örnek olmak istiyoruz. 9 Mart’ta burada bir tören yapılacak ve hattı açacaklar.”

“SİNYALLİ AÇILACAK”

Ankara’da tren kazası olmasaydı Marmaray’ın sinyalsiz bir şekilde 21 Aralık’ta açılacağını söyleyen Bektaş, “Sendikamızın girişimi sayesinde buna engel olduk. Yetkililere ‘Marmaray’ı sinyalli mi açacaksınız?’ diye sorduk. ‘Evet, sinyalli açacağız’ dediler.” şeklinde konuştu.

“TRENLER GARA GELECEK”

Eylem sonrası gazetemize konuşan Bektaş, bazı önemli bilgiler paylaştı. Bütün trenlerin Haydarpaşa Garı’ndan hareket edeceğini söyleyen Bektaş, “Bu saatten sonra garın başka bir şekilde değerlendirilmesi mümkün değil. Arkeolojik kazılar süreci biraz uzatacak ama hem ana hat trenleri hem de Adapazarı- İzmit trenleri Haydarpaşa Garı’ndan hareket edecek. Pendik’in bir çözüm olmayacağını yetkililer de gördü.” dedi.

Marmaray’daki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Bektaş, şöyle devam etti: “ 9 Mart’a yetiştirmek için 8 saatlik çalışmayı 24 saate çıkardılar. Tüm eksikleri tamamlamaya çalışıyorlar. Açıldıktan sonra tam kapasiteli çalışacak mı bilmiyoruz. Çünkü normal şartlarda 2 dakikada bir sefer düzenlenmesi planlanıyordu. Belki sefer süreleri daha uzun olabilir. İstasyonlardaki çalışmalarda devam ediyor.”

AYRILIK ÇEŞMESİ DE AÇILACAK

21 Ocak’ta ulaşıma kapatılan Ayrılık Çeşmesi istasyonun da Marmaray ile birlikte hizmete açılması planlanıyor. Marmaray’ı kullanmak isteyen yolcular yaklaşık 1 ay daha Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleriyle ücretsiz olarak yapacak. 1 yıl önce yıkılan Haydarpaşa Köprüsü’nün de mart ayı başında ulaşıma açılması planlanıyor.

SAATTE 75 BİN YOLCU TAŞINACAK

Marmaray projesi tamamlandığında, banliyö hatları ile metro hatları Marmaray’a entegre edilmiş olacak. Gebze Halkalı arasında kesintisiz işletmeciliğe geçilecek; bu iki istasyon arasında 105 dakika içerisinde seyahat yapılacak. Marmaray Projesi’nin her aşamasıyla hayata geçmesiyle toplam hat uzunluğu 76 kilometre olacak ve 2-10 dakikada bir sefer yapılacak. Bir yönde saatte 75 bin yolcu taşınması planlanıyor.