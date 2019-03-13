Marmaray açıldı

Gebze-Halkalı hattı ulaşıma açıldı. Peki, hangi duraklar kullanabilecek? Yolcular ne kadar ücret ödeyecek?

Altı yıldan beri yenileme çalışmaları süren Gebze-Halkalı banliyö hattı hizmete açıldı. Gebze-Halkalı hattıyla yolcular, 76 kilometrelik güzergahı 115 dakikada kat edebilecek. Marmaray’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecek.

BAZI İSTASYONLAR ANA DURAK OLDU

Gebze-Halkalı hattı eski hattan farklı olarak 3 trenin çalışabileceği şekilde inşa edildi. Hat üzerinde hem banliyö hatlar hem de yüksek hızlı trenler çalışabilecek. Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren de durabilecek. Marmaray’da saatte 28 sefer yapılması planlanıyor.

TAM YOL ÜCRETİ 5.70 TL

Marmaray’ın ücret tarifesi de belirlendi. Gebze-Halkalı arası kesintisiz ulaşım yapan bir yolcu 5.70 TL ödeyecek. Hattaki en kısa mesafenin ücreti ise 2.60 TL oldu. 1-3 durak arası yolcular, ulaşım kartlarını turnikelerden okutarak para iadesi alabilecek. Ancak ilk gün yolculardan bu konuda İBB’ye yoğun bir şikayet ulaştı. Çok sayıda yolcu sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla para iadesi alamadıklarını duyurdular.

İADE ALAMAYAN 153’Ü ARASIN

Bunun üzerine İBB Beyaz Masa, “Marmaray İstasyonları iade validatörlerinde güncelleme yapılmıştır ve aktif olarak iade yapmaktadır. Kısa bir süre ücret iadesi alamayan vatandaşlarımızın 153 Çağrı Merkezimiz ile irtibat kurmasını rica ederiz.” açıklamasını yaptı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve İnşaat Mühendisleri Odası yaptığı basın açıklamasıyla, Marmaray’ın teknik ve personel açıdan eksik olduğunu bu nedenle açılışın ertelenmesi gerektiğini ifade etmişti.