“Markete gitmekten korkan güzellik merkezine nasıl gelsin?”

Pandemi nedeniyle iki aydır kapalı olan kuaför ve güzellik merkezleri yeniden hizmete açıldı. Hijyen kurallarına göre yeniden düzenlenen işletmelerin sahipleri işlerinin eskisi gibi olmayacağını düşünüyor

Bundan bir yıl önce bir güzellik merkezi ya da kuaföre maske takıp gideceğinizi ve maske takıp çıkacağınızı söyleselerdi kimse buna inanmazdı. Çalışanların ellerinde dezenfektan, yüzlerinde siperlikli maske ile müşteri karşılayıp eldivenle manikür yapacağına da öyle. Lakin korona virüsü nedeniyle hayatlarımızda pek çok şey değişti. Bunlardan biri de kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma koşulları oldu. Korona virüsü salgını nedeniyle 21 Mart’ta kapatılan kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs’ta tekrar açıldı. Hijyen kurallarına uygun olarak ve randevu sistemine göre çalışmaya başlayan güzellik merkezlerinden biri de Firuze Güzellik Salonu. Kozyatağı’nda bulunan güzellik merkezini yeniden hizmet vermeye başladığı gün ziyaret edip işletmecisi, güzellik uzmanı Fatoş Çarmıklı ve güzellik uzmanı Ergül Akkaya ile konuştuk.

Steril şartlarının her zaman iyi olduğunu anlatan Fatoş Çarmıklı, salgın nedeniyle her yeri dezenfektanla silip temizlediklerini, steril aletlerini yenilediklerini, özel dezenfektanla tüm aletlerini steril edip sonrasında kullandıklarını söyleyip şöyle devam ediyor: “Girişte galoşlar var. Galoş giymeden kimseyi içeriye almıyoruz. İnsanların kapı kollarını tutmasıyla oluşabilecek virüsten dolayı kapı kollarını da her giriş çıkıştan sonra temizliyoruz. İçeriye maskesiz almıyoruz. İkramlarda bulunmuyoruz. Müşterilerimizin işlerini bir an önce bitirip çıkmasını sağlıyoruz. Bizim daha önce en çok yaptığımız işlemlerden biri kalıcı makyajdı. Şimdi onu yapmıyoruz. Aynı zamanda normal iğneli epilasyon, normal makyaj işlemleri yapmıyoruz. Manikür, pedikür, kaş, bıyık alımı vb aynı zamanda kısa sürede yapılacak işlemler yapılıyor.”

GALOŞ, MASKE, ELDİVEN

Merkezin havalandırılmasına da dikkat ettiklerini vurgulayan Çarmıklı, kapılarını sürekli açık tuttuklarını ve her müşteriden sonra içeriyi havalandırıp sildiklerini anlatıyor. “İçeriye iki kişiden fazla kimseyi almıyoruz. İçerde hava temiz kalsın ve değişsin diye çalışanları da eğer işleri yoksa dışarıda tutuyoruz. Bir masa ve bankımız var dışarıda oturuyoruz. Randevu usulü çalıştığımız için kapıda bekleyen fazla müşterimiz de olmuyor. Gelenler de sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorlar.”

Müşterilerin hijyen kurallarına dikkat ettiği işletmede, çalışanlar da hem maske hem de eldiven takarak işlemlerini yapıyor. Her müşteriye yapılan işlemden sonra kullanılan aletler makinede sterilize ediliyor. Kullanılan maske ve eldivenler de atılıyor.

İki ay süresince müşterilerinden evlerinde bakım için çağrı yapan olup olmadığı sorusuna Fatoş Çarmıklı, “Böyle bir teklifle hiç gelinmedi. Yalnızca dostane arayanlar oldu. Gelin diyen olmadı. Zaten biz de gitmezdik. Kozyatağı halkı bu konuda oldukça bilinçli. Biz de 21 senedir buranın esnafı olduğumuz için ne yapıp ne yapmayacağımızı biliyorlar.” yanıtını veriyor.

Çarmıklı dışında iki çalışanın olduğu Firuze Güzellik Merkezi de kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunan işletmelerden biri. Çalışanlara kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz hafta ödenmiş. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı kadar olduğu için yani aldıkları maaştan düşük olduğu için çalışanlar elbette bir miktar zorlanmış. Ergül Akkaya sokağa çıkma yasakları nedeniyle tam performans çalışmalarının mümkün olmayacağını söylerken Fatoş Çarmıklı da işlerinin eskisi gibi olamayacağını söylüyor.

RANDEVUSUZ MÜŞTERİ ALINMIYOR

“Yeniden açılma kararıyla birlikte telefon edip soranlar oldu” diyen Çarmıklı şöyle devam ediyor: “Telefon edenler çoktu ama bugüne yansıyan bir yoğunluk şimdilik yok. İnsanlar ilk birkaç gün anlamaya çalışacaklardır. Biz daha önce de randevusuz müşteri almıyorduk. Bu anlamda bizim için değişen pek bir şey yok. Yine çat kapı gelen kimseyi almıyoruz. Fakat ben eskisi gibi bir sirkülasyon olacağını düşünmüyorum. Markete bile girerken korkan, çekinen insan gelip burada yarım saatini, bir saatini geçirmez.”

Güzellik merkezinin fiyat tarifesinde eskiye göre herhangi bir değişiklik yok. Ergül Akkaya “Biz eskiden de maskesiz çalışmıyorduk. Şimdi de aynı biçimde çalışıyoruz. Ama eskiden bir kutu maske 10 liraydı. Fakat salgınla birlikte en son 120 liraya dayanmıştı” diyor.