Mahkeme tahliye işlemini durdurdu

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği’nin kullandığı ancak Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na devredilen Kızıltoprak’taki tarihi köşkün tahliye kararını durdurdu

Fatma Şadiye Toptani tarafından 1952 yılında öğretmenlere bağışlanan ve 1967 yılından beri Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği tarafından dinlenme yurdu olarak kullanılan Kızıltoprak’taki tarihi köşk, geçtiğimiz ay Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na devredilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü devir işlemini gerekçe göstererek derneğin köşkü tahliye etmesini istemişti.

Kamu yararına faaliyet yürüten Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği, tahliye kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi oybirliği ile verdiği kararla tahliye işlemini durdurdu.

BAHÇEDE NÖBET TUTUYORLAR

Öğretmenlerin köşkün bahçesinde başlattığı nöbet de devam ediyor. Kararın iptal edilmesini ve köşkün yeniden öğretmenlere tahsis edilmesini isteyen Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği bir de imza kampanyası başlattı. Change.org üzerinden başlatılan kampanyada şu çağrıda bulunuldu: “Fatma Şadiye Toptani Hanımefendi tarafından satın alınıp 1952 yılında İstanbul İl Özel İdaresine tapu tescili yapılan ve 53 yıldır Türkiye Emekli Öğretmenler Derneğinin kullanımında olan Kızıltoprak'taki bahçeli köşkün Vakıflar Genel Müdürlüğü marifeti ile Sultan Selim Han Kadim Vakfına aktarılması miras hukukuna aykırıdır. Kamu yararına çalışan Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği olarak bu gaspı onaylamıyoruz. Karar geri alınmalıdır.”

1991 yılında ise İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği arasında yapılan protokolle bahçeli köşkün Fatma Şadiye Toptani Öğretmen Evi olarak işletilmesine karar verilmişti. Ancak 2014 yılında Öğretmen Evi “zarar ettiği” gerekçesiyle kapatıldı ve Validebağ Öğretmen Evi’ne bağlandı.

İmza kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.