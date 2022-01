“Krizin faturasını sorumlular ödesin”

Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapan TükoDer, maaşların alım gücü ve yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güncellenmesini talep ediyor.

Kurdaki artış ve ekonomide yaşanan sorunlardan dolayı her şey gün geçtikçe pahalılaşıyor. Vatandaşlar en temel gıda ürünlerine ulaşmakta bile zorluk çekiyor. Asgari ücrete ve emekliye yapılan zam ise yüzleri güldürmeye yetmiyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer), ekonomik kriz ve yapılan zamlara ilişkin Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası önünde basın açıklaması yaptı. Ekonomik kriz ve zamlara dikkat çeken Tüketiciyi Koruma Derneği, “İnsanca yaşayabilmemiz için zamlar geri çekilsin” dedi.

“FATURA TÜKETİCİYE KESİLDİ”

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Yıllardır iyi yönetilemeyen ekonomi nedeniyle oluşan ekonomik krizin faturası, her zamanki gelenek bozulmayarak aşırı zamlar ile tüketiciye kesilmiştir. TÜİK tarafından Son 19 yılın en yüksek enflasyon oranı açıklanmış, yoksul ve aç sayısı inanılmaz bir sayıda artmıştır. Ülkenin kaynakları bazı güçlü şirketlere aktarılmış, ekonomik paketler onlar lehine açıklanmış, tüketicinin payına ise zamlar, yoksulluk ve açlık düşmüştür. Her fiyat artışları, her bir zamlar soframıza bir yıkım olarak gelmiş, mutfaklarımızı ateş sarmıştır. Asgari ücrete yapılan zammın üzerinden henüz 15 gün geçmeden, katmerli olarak geri alınmaya başlanmıştır. Çay kaşığı ile verip kepçe alıyorsunuz. Ekonominin başarısı bu mu?”

Hem üreticinin hem de tüketicinin zor günler yaşadığına değinilen açıklamada, “Asgari ücretle çalışan bir kişi yaşayabilmesi için sihirbaz olması mı gerekiyor. Emekli maaşları açıklamaları ayrı bir garabet, söylenen rakamlar açlık sınırının altında, ülkeye onca yıl hizmet etmiş emeklilerimiz açlığa mahkum edilmektedir. Küçük Esnaf sattığı fiyata ürünü rafa koyamamakta, gelen zamlar nedeniyle sermayesi erimiş durumda olup kepenk kapatmaya başlamıştır. Yapılmak istenen küçük esnafı aradan çıkarıp meydanı zincir marketlere mi bırakmaktır? Döviz kuru inanılmaz yükselişi, fiyatları uçurdu. Kur düştü fiyatlar yerinde saymaya devam etti. Marketlere fiyatları düşürün dediniz, ama fiyatını kendi belirlediğiniz akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarda düşürmediğiniz var iken yüzde 50 ila yüzde150 arası zam yaptınız." denildi.

“İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Yapılan açıklama zamların geri çekilmesi de talep edildi: “Evrensel hakkımız olan temel ihtiyaçlarımızın karşılanma hakkının karşılığını bulmasını istiyoruz, insanca yaşamak bizimde hakkımızdır. Yapılan zamlar önümüzdeki günlerde raf fiyatlarına büyük bir oranda yansıyacaktır. Gıda fiyatları daha da artacaktır. Tüketici besin değeri yüksek ekonomik ve sağlıklı gıdaya ulaşamayacak, merdiven altı imalatlar, taklit ve tağşiş ürünler artacak, tüketici sağlığı tehlikeye düşecek, ve halk sağlığı bozulacaktır. Ülkemizde kaynak vardır, bu kaynakları güçlü olan sermayenin yararına değil güçsüz olan halkın yararına kullanılmalıdır. Talebimiz açık ve nettir. İnsanca yaşayabilmemiz için zamlar geri çekilsin, döviz kuruna müdahale edilsin, maaşlar ve ücretler alım gücü ve yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güncellensin. Ekonomik krizin ve döviz kuru yükselmesi nedeniyle oluşan krizin faturasını sorumlu kimler ise onlar ödesin.”