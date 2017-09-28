Koşuyolu durağı yeniden faaliyette

Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla birlikte kaldırılan Koşuyolu Köprüsü İETT durağı, mahallelinin mücadelesiyle geri kazanıldı

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Avrasya Tüneli, Koşuyolu halkı için birçok problemi de beraberinde getirmişti. Yol ve köprü düzenlemeleri nedeniyle Koşuyolu’ndan E-5’e çıkan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılmış, Koşuyolu’nun E-5 karayoluyla bağlantısı kesilmişti. E-5 karayolu üzerinde Kadıköy yönündeki Koşuyolu otobüs durağının da Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla beraber kaldırılması semt sakinleri için bardağı taşıran son damla olmuştu. “Durağımızı da yolumuzu da geri ver. Koşuyolunu hapsetme” pankartıyla durağın kaldırılması mahalle halkı tarafından protesto edilmiş, konunun çözümünün tartışıldığı paneller örgütlenmiş ve konuyla ilgili pek çok dilekçe İBB’ye iletileşmişti. E-5 karayolunda bulunan “Koşuyolu Köprüsü” durağı kaldırılmasından sekiz ay sonra 14 Eylül günü tekrar bulunduğu yere iade edildi. Durağı direnerek kazandıklarını söyleyen Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞDU”

Durağın iade edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, durağın Koşuyolu halkının direnişi ve azimli uğraşıyla geri konulduğunu belirtti: “Avrasya Tüneli nedeniyle kaldırılan E-5’te bulunan ‘Koşuyolu Köprüsü’ durağı Koşuyolu halkının direnişi ve azimli uğraşıyla geri konuldu. Selam olsun tüm emek verenlere. Koşuyolu Çevre Gönüllüleri olarak gururluyuz. Avrasya Tüneli sebebiyle mahalleliyi düşünmeden kaldırılan durağımızı direnerek geri aldık. Toplantılarımıza, yürüyüşümüze, basın açıklamamıza, panelimize katılan, destekleyen mahalle halkına, komşularımıza teşekkür ederiz. Birlikten kuvvet doğdu. Yaşanabilir yeşil bir Koşuyolu için hep beraber çalışmaya devam edelim.”