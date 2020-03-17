Korona virüsü hurafelerine dikkat!

Korona virüsüyle birlikte nasıl önleneceğine dair hurafeler de aynı hızda yayılıyor. Bunlardan bazıları insan sağlığını tehdit eder düzeyde!

Korona virüsünün tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte virüsten korunmak için çeşitli yöntemler de özellikle sosyal medyada yayılmaya başladı. Tuzlu su ile gargara, sarımsak, sirke vb kullanımından tutalım da evde yapılan jel temizlik maddelerine kadar pek çok tavsiye bulunuyor. Uzmanlar ise bu tavsiyelerin bazılarının virüsü daha tehlikeli hale getireceği konusunda uyarıyor.

Gazete Kadıköy olarak sosyal medyada yayılan bu tavsiyeleri ve uzman görüşlerini araştırdık.

YANLIŞ: Tuzlu su ile gargara virüsü öldürür

DOĞRU: Tuzlu su ile gargara virüsü öldürmez. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap burnu tuzlu su ile yıkamak ya da tuzlu su ile gargara yapmanın “virüsün bulaşıcılığını önlediği” bilgisinin yanlış olduğunu belirterek tuzlu suyun, tuz oranın yüksek olmasının üst solunum yolları enfeksiyonlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

YANLIŞ: Anti-inflamatuar ilaçlar hastalığı önler

DOĞRU: Korona virüsünün henüz bir aşısı veya ilacı yok. Anti-inflamatuar ilaçların hastalığı önlediği bilgisi de doğru değil. Aksine Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, reçetesiz satılan ve yaygın olarak kullanılan anti-inflamatuar ilaçların korona virüsünü daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu. Aynı zamanda bir nörolog olan Veran, paylaştığı Twitter mesajında "Anti-inflamatuar ilaçlar almak [ibuprofen, kortizon…] enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabilir. Ateşiniz varsa parasetamol alın. Anti-inflamatuar ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışın." dedi.

YANLIŞ: Sirke içmek virüsten korur

DOĞRU: Korona virüsünü etkisiz hale getirmek için sirke kullanılması gerektiğine dair bir bilgi yok. Dünya Sağlık Örgütü’nün virüsten korunmak için yayınladığı önlem listesinde de sirkeye dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

YANLIŞ: Sıcak içecekler virüsü öldürür

DOĞRU: Çok sıcak içecekler “koruyucu epitelyum tabakayı” ve “önleyici bağışıklık salgılarını” tahrip ettiğinden, faydadan çok zararı var.

YANLIŞ: Sarımsak-soğan yemek virüse yakalanmayı engeller

DOĞRU: Sarımsak ve soğan, mikroplara karşı etkili olabilen bazı özellikler taşıyor fakat bunları yemenin insanları korona virüsünden koruduğuna dair hiçbir kanıt yok.

YANLIŞ: Kelle paça çorbası içmek hastalığı önler

DOĞRU: Kelle paça çorbasının virüsü önlediğine dair herhangi bir kanıt yok. Prof. Dr. Alpay Azap virüsten korunmada bağışıklık sisteminin önemli olduğunu belirtirken bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarla bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmış 3 uygulama olduğunu belirtiyor. Bunlar, dengeli beslenme, yeterli bir uyku ve düzenli fiziki egzersiz.

YANLIŞ: Turşu hastalıktan korur

DOĞRU: Ev yapımı turşular bağışıklık sistemine destek verir ancak çok tüketilmesi aşırı tuz tüketilmesi demek olacağından hipertansiyona da neden olabilir.

YANLIŞ: Havaların ısınması ile virüs ortadan kaybolacak

DOĞRU: Havaların ısınması salgının kontrol altına alınmasında etkili olabilir ama bu virüsün tamamen ortadan kalacağı anlamına gelmiyor. BBC Türkçe'nin haberine göre vücudu ısıtmaya çalışmanın ya da güneşte durmanın virüse karşı etkili bir yöntem olması uzmanlarca mümkün görünmüyor. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu profesörü Sally Bloomfield, virüs bir kere bedeninize girdiğinde onu yok edemeyeceğinizi, vücudunuzun virüsle savaşmasından başka yol bulunmadığını söylüyor.

YANLIŞ: Korona virüs evcil hayvanlardan da bulaşır

DOĞRU: Genel olarak hayvanlarda hastalıklara yol açan virüsler, insanlarda enfeksiyonlara yol açmıyor. Korona virüs salgınında da kedi ve köpeklerde salgına yol açtığına dair bir bilgi tespit edilmedi.

YANLIŞ: Sık sık su içmek virüsü engeller

DOĞRU: Düzenli su içmek bağışıklık sistemine destek için her zaman gerekli fakat bu korona virüsünden koruyacağı anlamına gelmiyor.

YANLIŞ: Alkol içmek virüsü öldürür

DOĞRU: Yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren her türlü el temizleyicisi (örneğin kolonya) elinizdeki virüsleri anında yok eder. Fakat bu durum el temizliğinde geçerli. Alkol vücudun genel direncini düşüreceğinden alkolden uzak durmakta fayda var.