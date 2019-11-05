Köprü yıkılıyor yol kapanıyor

İbrahimağa Köprüsü 7 Kasım Perşembe günü yenilenmek üzere yıkılıyor. Çalışmalar nedeniyle Orgeneral Şahap Gürler Caddesi 5 ay boyunca araç trafiğine kapalı olacak

Anadolu yakasının merkezi bağlantı yollarından biri olan Orgeneral Şahap Gürler Caddesi 5 ay boyunca yaya ve araç trafiğine kapatılıyor.

İBB Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nun aldığı karara göre uzun yıllar Haydarpaşa Garı ile bağlantı görevi gören İbrahimağa Köprüsü Marmaray projesi kapsamında yıkılarak yeniden yapılacak.Çalışmaların 7 Kasım Perşembe günü başlayacağı bildirilirken, yenileme çalışmalarının da 4 Nisan 2020 tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

ORGENERAL ŞAHAP GÜRLER KAPALI

Çalışma süresince Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin; Dr. Eyüp Aksoy, Taşköprü ve Sarayardı caddelerine bağlantıları kapalı olacak. Araçların; Çevreyolu, Avrasya Tüneli ve Üsküdar bölgelerine erişimi ise Tıbbiye Köprüsü ile Behiç Bey Sokağı üzerinden gerçekleşecek. Marmaray trenlerinin aktif olarak kullandığı köprülerin çalışmalardan olumsuz olarak etkilenmeyeceği, tren seferlerinde herhangi bir aksama olmayacağı da bildirildi.