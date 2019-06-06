Kılıçdaroğlu’ndan Fikirtepe ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Nisan ayında eşini kaybeden kentsel dönüşüm mağduru İlhan Aykır’ı, Fikirtepe’deki evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm mağduru olan ve eşi Nisan ayında vefat eden İlhan Aykır’ı, Fikirtepe projesi kapsamında kamulaştırılan evinde ziyaret etti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na taziye ve bayram ziyaretinde CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

“FİKİRTEPE'Yİ ÇÖZERSE İMAMOĞLU ÇÖZER”

Bayramın ikinci günü gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu, Fikirtepe ve Dumlupınar mahalle muhtarları, STK temsilcilerinden Fikirtepe'de yaşanan sıkıntılara yönelik beklentilerini de dinledi.

Fikentder ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Dernek Başkanı Yasin Bektaş, Kılıçdaroğlu'na yaptığı açıklamada; vatandaşların sıkıntılarının çözümü için acil 6306 sayılı yasa çerçevesinde Fikirtepelilere de kira yardımlarının yapılmasını ve boşaltılmış yıkılmış yada yarım kalan projelerin öncelikle yapılarak vatandaşların barınma haklarının hızla karşılanmasının gerektiğini dile getirdi.



Merdivenköy'de yıllarca oturduğunu ve bu bölgeye uzak olmadığını, ciddi bir irade ve hakkın teslimi ile Fikirtepe'nin çözülebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, bir düğüm haline gelen kentsel dönüşüm konusunu Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra çözeceğini söyledi.

Kaynak:chp.org.tr/Fikirtepehaber