“Keşke hep 19 Mayıs olsa!”

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın merkez üssü Kalamış Atatürk Parkı oldu. Özellikle çocuklu aileler parktaki etkinliklere yoğun ilgi gösterirken, katılımcılara bu özel günde ne hissettiklerini sorduk…

“KALKAR KALKMAZ GELDİK”

Çocuğu ve eşiyle kalkar kalkmaz Kalamış’ın yolunu tuttuklarını söyleyen Özgür Coşkun, “Programı Gazete Kadıköy’den gördük. Güzel etkinliklerin olduğunu görünce böyle bir günde hem bizim, hem çocuğumuzun keyifli bir gün yaşayacağını düşünerek buraya geldik. Öyle de oluyor. Hem eğleniyor hem de bayramımızı gururla kutluyoruz. Çok güzel bir ortam var Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Güzel keyifli vakit geçirdik.”

“ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Etkinliğin katılımcılarından Doğucan Güler de bir genç olarak çok gururlu olduğunu belirterek, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Güler, “Atamızın kendisinin doğum günü olduğunu söylediği bu günü bize armağan ettiği için çok teşekkür ederiz. Bu günlere gelmemizde onun ve silah arkadaşlarının icraatları çok önemli. Bu icraatları tekrar anmak için böyle etkinlikler çok önemli. Ona sonsuz minnet ve teşekkür ediyoruz. Akşam da yürüyüşe katılacağız arkadaşlarımla orada da coşkulu bir hava olacağını hissedebiliyorum.” dedi.

“EŞİ BENZERİ YOK”

Nermin Anser, Kayhan Altunoğlu ve Dilek Yaylı

Kayhan Altunoğlu, “Kelimeler kifayetsiz. Bugün hissettiğim tek şey ‘mutluluk’… Mücadele başlamasaydı ne olacağını düşünmek dahi istemiyorum. Torunları getirdik. Eğlensin bayramı görsün, milli mücadeleyi anlasın istedik.” dedi.

Altunoğlu ile birlikte etkinliğe gelen Nermin Anser, “Bir lider gençlere ve çocuklara bir bayram armağan etmiş. Biz de bunları çocuklarımızla birlikte kutlamak için buradayız. Eşi benzeri yok bu dünyada. Her zaman bunun mücadelesini vereceğiz birlikte.” diye konuştu.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!”

Çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan Dilek Yaylı, “Çok güzel hissediyoruz bugün. Atatürk’ü anıyoruz öncelikle. Yani muhteşem bir liderimiz varmış. Her bayramı başka bir kesime armağan etmiş. 23 Nisan’ı çocuklara bugünü gençlere... İki çocuk annesiyim. Onları Atatürk’ün yolunda büyütmeye gayret ediyorum. Bugün de o mücadele havasını alsınlar diye buraya geldik birlikte. Her sene katılıyoruz biz. Sağ olsun belediyemizden çok memnunuz bu konuda. Her bayramda veya tepki ve etki göstermemiz gereken her durumlarda Bağdat Caddesi’ndeyiz. Bugün de orada olacağız Her şey çok güzel olacak!” dedi.

“KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR SORGULUYOR”

Burak Mert ve İlker Doruk Mert

Kadıköy’de bir kafenin işletmeciliğini yapan Burak Mert de, “Milli mücadelenin bu günlerde herkese hatırlatılması gerekiyor ama çoğu kişinin anlayabildiğini düşünmüyorum. Çünkü insanların şu dönemde her şeyi hazır tükettikleri bir süreçten geçiyoruz. Dedelerimiz zamanı tüketilen bir ortamda değil üretmenin bilinciyle yola çıktıkları bir süreçmiş. Bunu yeni nesillere yeterince aktarabildiğimizi sanmıyorum. Fakat böyle etkinlikler biz çocuklu ailelere çocuklarına bu bilinci aşılaması anlamında katkı sağlıyor. Bugün 5 yaşındaki ufaklığı getirdik. Burayı görsün altyapısı otursun diye. Biz ne kadar anlatsak da buralarda öğreniyorlar neyin ne olduğunu. Topluluk halinde organizasyonlar yürüyüşler yapılması sorgulanmasına sebep oluyor. Özellikle Kadıköy çevresindeki çocukların bunu sorguladıklarını düşünüyorum.” Diye konuştu.

ÇOCUKLAR DA MUTLUYDU

Etkinlikte çocuklar unutulmadı. Tırmanma rampası, kızgın boğa, trambolin gibi kurulan platformlarda doyasıya eğlenen çocuklarla da konuştuk.

Bisikletiyle birlikte Kalamış’a gelen Efe Mert Halhallı: Savaşlarda Atatürk kazandığı için teşekkür ediyorum. Kazanmasaydı şimdi böyle olmazdık, böyle oyun oynayamazdık, gezemezdik. Belediyenin etkinlikleri çok güzel. Bugün çok eğlendik. Hem bisiklet sürdüm, hem de trambolinden zıpladım. Keşke hep 19 Mayıs olsa!

İlker Doruk Mert: Bugün 19 Mayıs. Onun için çok mutluyum. Atatürk sayesinde bu günleri yaşadık. Bugün çok eğlendim. Spor da yaptım, oyun da oynadım, bisiklet de sürdüm. İyi ki buraya geldik.